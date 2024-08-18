Кинопоказы под открытым небом запустили на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе «Лужники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

© кадр из фильма

«На фестивале городского хозяйства в спорткомплексе «Лужники» начались кинопоказы под открытым небом. Они проходят в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране – части арт-объекта в виде лампочки. На нем в дневное время транслируется информация о работе и достижениях городских служб и энергетического комплекса столицы», – говорится в сообщении.

Так, напротив экрана расположен удобный амфитеатр более чем на 100 посадочных мест. В нем можно комфортно разместиться во время просмотра фильма. Посетителей ждут бесплатные угощения.

Сообщается, что горожане уже посмотрели любимые многими поколениями фильмы «Летят журавли», «Судьба человека» и классическую патриотическую картину «Баллада о солдате» – трогательную историю об Алеше Скворцове, отказавшемся от ордена ради встречи с матерью. Помимо них в программу вошли и другие киношедевры, рассказывающие о героизме и доблести.

Как отмечается, 21 и 22 августа зрители увидят картину «Судьба», а 23 августа – фильм-эпопею «Сталинград». 28 августа посетители познакомятся с первым фильмом трилогии о партизанах и военных разведчиках «Фронт без флангов» по мотивам документального романа Семена Цвигуна «Мы вернемся», а 30 августа увидят киноленту об одном из эпизодов Сталинградской битвы «Горячий снег».

До конца форума-фестиваля гости могут посмотреть фильмы «Вызываем огонь на себя», первый фильм киноэпопеи «Освобождение» «Огненная дуга», историю о службе на фронте рядового солдата «Сашка», а также такие шедевры советской киноклассики, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Покровские ворота», «Берегись автомобиля», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Сердца четырех».

Уточняется, что кинопоказы проходят со среды по воскресенье после 18:00.