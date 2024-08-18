Тодд Филлипс поздравил авторов «Дэдпула» со званием самого успешного «18+» фильма

На этой неделе фильм «Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным фильмом с рейтингом «18+» в истории. Ранее данное звание принадлежало ленте «Джокер» с результатом в $ 1,074 млрд, но картина про новые приключения болтливого наёмника успешно обогнала её.

Теперь режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс поздравил авторов «Дэдпула и Росомахи» с данным достижением. Постановщик в шутку добавил, что не сомневался в успехе ленты, однако подобное «уже слишком».

Мы знали, что это будет грандиозно, однако это уже слишком.

Ко всему прочему, «Дэдпул и Росомаха» стала второй лентой в 2024 году, которой удалось собрать в прокате более $ 1 млрд — впереди только мультфильм «Головоломка 2» с результатом в $ 1,5 млрд.

Озвучка картины от студии Red Head Sound появилась в кинотеатрах России 15 августа.