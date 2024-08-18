Состоялась премьера испанского мультфильма «Как приручить бизона»

Премьерный показ испанского мультфильма "Как приручить бизона", озвученный Рузилем Минекаевым и Евой Смирновой, прошел в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

© кадр из фильма

Главных героев анимационного фильма, Мэри и Тома, озвучили актеры Ева Смирнова, снявшаяся в новых "Папиных дочках" и Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". "Единственная разница между озвучиванием и игрой на площадке в том, что ты просто не задумываешься о своих мизансценах и так далее, у тебя просто есть текст. Все остальное ты также отыгрываешь и погружаешься в своего персонажа", - поделился с ТАСС Минекаев.

В беседе с корреспондентом ТАСС Ева Смирнова рассказала, почему "Как приручить бизона" нужно посмотреть зрителям всех возрастов. "Этот мультик вроде бы и детский, но в то же время здесь обсуждаются разные темы: и более детские, и более взрослые", сказала она, добавив, что мультфильм получился многогранным.

"Как приручить бизона" - это история об оставшихся без родителей Мэри и Томе. На океанском лайнере дети прибывают в Нью-Йорк и отправляются в путешествие по незнакомой стране, чтобы найти своего дядю.

Для создания анимационного фильма потребовалось три года работы и более 200 человек. В оригинальной версии персонажей озвучивают голливудские звезды Шон Бин из "Игры престолов", Стивен Грэм, известный по сериалу "Острые козырьки" и Джемма Артертон, сыгравшая в фильмах "Виновники" и "Принц Персии: Пески времени". На русском языке мультфильм выходит в прокат 22 августа.