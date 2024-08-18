Хоррор «Чужой: Ромул» стартовал в прокате со $108 млн

Хоррор «Чужой: Ромул» заработал в мировом прокате за первые выходные $ 108 млн. Картина режиссёра Федерико Альвареса стартовала гораздо лучше, чем ожидали аналитики.

В США лента собрала $ 41,5 — это второй по величине показатель во всей франшизе. Лучше «Ромула» в домашнем прокате себя показал только «Прометей» (2012 год) Ридли Скотта, который стартовал с $ 51 млн. Производственный бюджет картины составил $ 80 млн, поэтому для окупаемости её необходимо заработать, как минимум $ 160 млн.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоялась 16 августа.