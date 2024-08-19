Топ-5 самых жутких фильмов от Netflix

Энтузиасты в Сети составили топ-5 самых жутких хорроров от Netflix. Любителей жанра рейтинг может заинтересовать.

© Кадр из трейлера фильма "Апостол"

Лидирует в списке «Апостол» — фильм 2018 года режиссера Гарета Эванса. Сюжет разворачивается в начале 20 века вокруг группы сектантов, которые похищают девушку богача с целью выкупа. Однако на помощь ей приходит брат, готовый спасти сестру любой ценой.

На второй строке расположился южнокорейский хоррор «Живой» 2020 года. Главным героем выступает игровой стример О Джон У, который пытается выжить в своей квартире во время зомби-апокалипсиса в Сеуле.

Замыкает тройку «Игра Джеральда» — психологический хоррор по мотивам одноименной книги Стивена Кинга. По сюжету женщина пытается выбраться из наручников, в которые ее заковал собственный муж с целью сексуальных утех. Только в процессе он неожиданно умирает от сердечного приступа.

Топ-5 самых жутких хорроров от Netflix: