Фильм «Бордерлендс» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Фантастический боевик "Бордерлендс" Элая Рота и Тима Миллера стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 35,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Кinobusiness за период с 15 по 18 августа.

Фильм повествует об охотнице за головами по имени Лилит, которой предстоит объединиться с искателями приключений, сразиться с инопланетной расой и спасти мир от надвигающегося зла. Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кевин Харт, Джина Гершон, Ариана Гринблатт, Эдгар Рамирес, Янина Гаванкар и другие.

На втором месте - канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса "Собиратель душ", собравший 23,8 млн рублей за минувшие выходные, без учета недоступных в кинотеатрах России и Белоруссии фильмов "Дэдпул и Росомаха" и "Чужой: Ромул". Фильм рассказывает об агенте ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенных загадочным серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Роли в картине исполнили Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер.

Третью строчку рейтинга занял семейный фильм "Мой дикий друг" режиссера Анны Курбатовой, собравший 18,4 млн рублей. Сюжет повествует о семикласснике Саше Меньшикове, который находит в лесу маленького лисенка, прячет его в землянке и выхаживает. Роли в фильме исполнили Елисей Чучилин, Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов и Ольга Смирнова.