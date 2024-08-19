Стали известны подробности о фестивале документального кино в Красноярске

Режиссеры из 64 стран подали 578 заявок для участия в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Завершен прием заявок в конкурсную программу II МКФ SiberiaDOC. Мы получили 578 заявок из 64 стран мира. Больше всего фильмов пришло от режиссеров и правообладателей из России, Ирана, Бразилии, Испании, Китая, Италии и Аргентины. В отличие от прошлого года лидером по числу заявок стала Россия, благодаря введению отдельной российской программы фильмов", - сообщили организаторы.

По словам программного директора фестиваля Кристины Дауровой, количество заявок от режиссеров выросло. "Уже сейчас можно сказать, что заявлено больше достойных фильмов, которые хотелось бы показать красноярскому и российскому зрителю", - сообщила Даурова.

Фестиваль пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря. В 2024 году будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре. Отдельно жюри выделит картины из России.

О фестивале

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2023 году конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при получил фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края.