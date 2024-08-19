От мультфильма до хоррора: фестиваль на любой вкус в Москве на Неделе кино

Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 28 августа. Ежедневно на 100 площадках по всему городу пройдут более 200 тематических мероприятий. В рамках ММНК пройдут десять фестивалей и форумов, среди которых известные российские кинофестивали и крупнейшие индустриальные мероприятия.

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Частью программы ММНК станут фестиваль документального контента стриминговых платформ Original + Doc, фестиваль уличного кино, фестиваль молодежного кино «Высоко», международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays), фестиваль KONIK FILM FESTIVAL, эхо кинофестивалей Realist, «Пилот» и «Короче», а также Московский индустриальный медиафорум (МИМФ 2024) и Слёт аниматоров.

Фестиваль документального контента Original + Doc, который пройдет в Музее Москвы с 23 по 26 августа, представит предпремьерные кинопоказы документальных фильмов и сериалов от стриминговых сервисов. В программе – документальный сериал «Тайны Карениной», премьера полной версии картины о писательнице, драматурге и эссеисте Зое Богуславской («Золотой век Зои Богуславской»), кинотеатральная версия документальной ленты «Дедлайн» о людях возраста 60+, которые продолжают радоваться жизни, и многие другие.

С 23 по 27 августа в Москве пройдут показы Фестиваля Уличного Кино 2024– крупнейшего в России смотра короткого метра, проходящего в этом году в 1644 городах и населенных пунктах. В программу фестиваля войдут лучшие российские короткометражные фильмы последних 10 лет, а также музыкальная программа и творческие встречи с профессионалами российского кино. Мероприятия фестиваля состоятся на площадках под открытым небом на Хохловской площади и в Музее-заповеднике «Царицыно».

В этот же день, 27 августа, начнется Московский международный фестиваль молодежного кино «ВЫСОКО» от Киностудии Горького. В программе – специальные показы работ участников «Киноэкспедиций Киностудии Горького», лекции, мастер-классы, форум детских киношкол, встречи со звездами, публичные обсуждения кинопоказов, ретроспективные показы фильмов Киностудии Горького, лаборатория-интенсив для подростков и многое другое.

На площадке ММНК в музее-заповеднике «Царицыно» зрители смогут посетить открытый кинофестиваль короткометражного независимого кино KONIK FILM FESTIVAL, который проводится ежегодно уже 13 лет. Организаторы фестиваля делают акцент на творчестве молодых кинематографистов и их взгляд на современное искусство.

Показы лучших работ Дней короткометражного кино состоятся в рамках программы Moscow. MoviestartTalents 27 и 28августана площадке Музея Москвы. Также на площадке Музея Москвы в эти дни пройдут мастер-классы ведущих киноэкспертов, сценарная лаборатория «Московские истории», питчинги молодых режиссеров и операторов, презентационные сессии от учебных заведений, дискуссии и практикумы по разным областям индустрии.

24 и 25 августа на площадке «Старт Хаб» на Берсеневской набережной пройдет Слёт аниматоров: его программа включает в себя лекции, мастер-классы, экспо-зону и инди-зону, где покажут независимые анимационные проекты для всех желающих. Участники деловой программы смогут взаимодействовать с ведущими специалистами мировой и российской анимации, а также с представителями бизнес-сектора для обсуждения актуальных вопросов индустрии.

Среди спикеров – известный аниматор и режиссёр, работавший над проектами «Король Лев» и «Братец медвежонок» Аарон Блейз, аниматор и режиссёр, также работавший в Disney, основатель и креативный директор студии PetrickМихаил Петрик, популярный блогер Дима Сыендук и многие другие. Для гостей Московской международной недели кино предусмотрена возможность получить билет, дающий право бесплатного посещения деловой программы Слёта аниматоров.

С 26 по 28 августа, в рамках Московской международной недели кино, на площадке кластера «Ломоносов» пройдёт Московский индустриальный медиафорум – B2B-конференция и экспозиция инновационных технологий. На крупнейшей дискуссионной площадке медиаотрасли, XXVIII Международном Конгрессе НАТ, впервые соберут всех игроков рынка: вещателей, операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатры и социальные медиа. Гости посетят выставку инновационных технологий для телерадиовещания и кинопроизводства NATEXPO 2023. Также в программе – техническая конференция со смотром лучших кейсов использования отечественных разработок, демо-день Индустриального центра компетенций «Телерадиовещание», церемония вручения премии им. Владимира Зворыкина – единственной в России премии в области телерадиовещательных технологий.

В рамках ММНК «прозвучит» эхо ежегодных региональных кинофестивалей «Короче», «Пилот» и Realist. Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» покажет новейшие проекты, которые представят их создатели и актеры. 25 августа также пройдет прямое включение с закрытия фестиваля в Калининграде. В рамках эха Realist 26 августа можно будет посмотреть популярные веб-сериалы с известными актерами, пройти настоящий кастинг в сериал, а также побывать на премьере нового ожидаемого проекта. Эхо фестиваля «Пилот» 28 августа познакомит зрителей с новыми комедийными сериалами, а также с трендами сериальной индустрии. Кроме того, на мероприятиях пройдут питчинги проектов с денежным призовым фондом. Площадкой станет «Арт.Техноград», расположенный на территории ВДНХ.

Московская международная неделя киноорганизована столичным Департаментом культуры и Агентством креативных индустрий и пройдет под эгидой проекта Мэра Москвы «Москва – город кино». На киноплощадках пройдут показы свыше 70 зарубежных фильмов, в репертуаре – киноленты из более чем 20 стран. Всего запланировано около 300 кинопоказов. Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Генеральные партнёры Московской международной недели кино – «Газпром-Медиа Холдинг», МТС Медиа, Национальная Медиа Группа, Яндекс.

Московская международная неделя кино проходит при поддержке ключевых индустриальных партнеров – Фонда кино, РОСКИНО, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино (ААК), выставки CPS.