Вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона»

Как далеко можно пройти в поисках настоящего дома? Наверное, если очень сильно захотеть, можно и весь свет обойти, но часто этого не требуется — достаточно просто заручиться поддержкой друзей и сесть на правильный поезд.

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Путешествие по Дикому Западу, захваченный бандитами поезд, новый друг и увлекательные приключения — это всё в трейлере «Как приручить бизона», испанской анимационной новинки, которая уже очень скоро выйдет в России.

О чём речь?

История повествует о Мэри и Томе, сиротах, которые прибывают в Нью-Йорк на океанском лайнере и отправляются в захватывающее путешествие по неизведанной ими ранее стране — в далёкую и пугающую Калифорнию, где живёт их дальний родственник. В пути детей ждут невероятные открытия, опасности и судьбоносные встречи. В поисках нового дома они встречаются с хитрыми злодеями, находят неожиданных союзников и обретают особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.

Создатели фильма хотели показать не типичный Дикий Запад с его засушливыми и пустынными пейзажами, а его другую сторону — разноцветную и богатую разнообразной природой.

В оригинальной версии фильма персонажей озвучивают голливудские звёзды — Шон Бин («Игра престолов», «Марсианин», «Властелин колец» и др.), Стивен Грэм («Острые козырьки», «Большой куш» и др.) и Джемма Артертон («Виновники», «Критик», «Принц Персии: Пески времени»). У нас за озвучивание взялись юные, но уже популярные среди молодой аудитории актёры Ева Смирнова и Рузиль Минекаев.

«Как приручить бизона» — это история о поисках сокровищ, но не материальных, а духовных: это мультфильм о самопознании, поиске своего места и близких по духу людей.

Мультфильм «Как приручить бизона» выйдет в кино 22 августа.