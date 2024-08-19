Объявлена подробная программа всероссийской акции «Ночь кино»

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 24 августа во всех субъектах России и 14 странах БРИКС и СНГ. В этом году зрителей будут удивлять новинками отечественного и мирового кинематографа, которые можно будет абсолютно бесплатно увидеть кинотеатрах, музеях, библиотеках и парках. "Российская газета" расскажет о том, какие кинопоказы точно нельзя пропустить в Москве.

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Программа акции "Ночь кино" в кинотеатрах и музеях Москвы

Кинотеатр "Художественный"

В историческом кинотеатре "Художественный" в 17:00 покажут премьеру фильмов от финалистов проекта "От идеи до премьеры". В роли авторов и актеров трех короткометражек выступили москвичи, отобранные лучшими специалистами в индустрии кино. В 21:00 здесь же будет увидеть ливанский фильм "Гнев", раскрывающий проблему разницы Востока и Запада через призму отношений восточной девушки и европейского мужчины.

Российская государственная библиотека

В Российской государственной библиотеке вспомнят классику советского кинематографа. В 17:15 здесь покажут легендарную картину Элема Климова "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен", где трогательный пионер Костя Иночкин вновь будет скрываться от зоркого глаза начальника детского лагеря.

А в 20:00 пройдет показ лирической комедии Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".

Третьяковская галерея

Обязательно стоить посетить Третьяковскую галерею, где в 17:30 пройдет показ фильма "Прощай, Джулия", ставшего лауреатом Каннского кинофестиваля. Это работа суданского режиссера Мохаммеда Кордофани, рассказывающая о судьбе бывшей певицы на фоне тяжелых политических событий. Здесь же можно будет погрузиться в сказку, придя в 15:00 на показ фильма "Страна Оз" 1939 года.

Кинотеатр центра "Зотов"

В кинотеатре центра "Зотов" в 21:00 покажут российскую мелодраму "Анжелюс", где рассказывается о москвиче, волею судьбы оказавшемся в маленьком провинциальном городке. Этот фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на ФРК "Окно в Европу".

Кинотеатры сети "Москино"

Хиты российского проката "По щучьему велению", "Сто лет тому вперёд" и "Воздух" можно будет увидеть с 13:45 в большинстве кинотеатров сети "Москино". С подробным расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте.

Программа для детей

Самым маленьким кинолюбителям стоит посетить кинотеатр "Космос", где в 12:00 начнется детский праздник кино, а в 13:00 покажут чудесную сказку "Карлик Нос" о пугающей ведьме и смелом мальчике Якобе, превращенном в горбуна.

А в кинотеатре "Ангара" с 14:00 начнется показ короткометражных поучительных мультфильмов.

Любителям сериалов

Любителям сериалов подготовили погружение в самые необычные многосерийные зарубежные фильмы. В кинотеатре "Космос" с 14:45 покажут историческую драму "Обреченные на славу" и добрую комедию "Немного за 30".

Что покажут в парках Москвы

В Измайловском, Таганском, Бабушкинском парках, а также в саду им.Баумана, парке Олимпийской деревни и парке Ангарские пруды можно будет погрузиться в мир документального кино. С 11:00 до 22:00 под открытым небом покажут фильмы "По следам", "Кокколитофора. Танцующие над бездной", "Невечная мерзлота" и многие другие. Все эти картины рассказывают о дикой природе России и деятельности природоохранных организаций.