Пять лучших фильмов с Аленом Делоном

В фильмографии Алена Делона, скончавшегося 18 августа на 89-м году жизни, много знаковых картин, заслуживающих пристального внимания. Gazetametro.ru вспоминает самые яркие роли Делона, которые нужно посмотреть, чтобы глубже познакомиться с творчеством актёра.

«На ярком солнце» (1960)

Совместная франко-итальянская картина интересна тем, что это была первая крупная роль Алена Делона, которая принесла ему широкую популярность. Картина – экранизация романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". Недавно, кстати, вышла новая адаптация книги, в которой роль убийцы Тома Рипли, которую тогда исполнил Ален Делон, в этот раз играет британская звезда Эндрю Скотт. Сюжет истории таков. Филипп Гринлиф, сын американского миллионера, прожигает жизнь со своей подружкой Мардж в Италии. К нему приезжает посланный отцом Том Рипли, задача которого – вернуть Филиппа на родину. Вместо этого Том убивает Филиппа и начинает жить под его именем. Изначально Делону была обещана роль сына миллионера, но затем режиссёром был сделан выбор в пользу Рипли. В 2015 году фильм "На ярком солнце" назван в числе ста самых лучших французских фильмов в истории кино.

«Леопард» (1963)

Режиссёр Лукино Висконти снял картину по мотивам романа "Леопард" князя Джузеппе Томази ди Лампедуза. Сюжет фильма разворачивается на фоне гибели города Палермо и всего королевства Обеих Сицилий в результате наступления гарибальдийских отрядов, а также последующего объединения Италии. Семья князей Салина, как и другие представители сицилийской аристократии, сталкиваются с необходимостью определить свою позицию по отношению к этим историческим событиям. В ленте, которая впоследствии будет удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, Делон играет Танкреди, молодого и энергичного племянника главного героя Фабрицио Корбера ди Салина. Стареющий Фабрицио уходит с первых ролей в жизни, уступая место молодому герою Делона, энергичному, беспринципному, ради карьеры готовому на всё. Картина сама по себе очень мощная и красивая. Помимо прочего тут Делон играет обаятельного негодяя, этот образ он пронесёт через многие свои работы.

«Чёрный тюльпан» (1964)

Французский приключенческий кинофильм, который стал культовым среди советских мальчишек того времени. После его выхода в советском кинопрокате фильм занял 20-е место по посещаемости среди всех зарубежных лент. Во время повторного выпуска в советский кинопрокат в 1984 году его посмотрели 28,9 млн зрителей при тираже 820 копий. Общая аудитория за два выпуска в прокат СССР составила 76,7 млн человек. Делон воплощает образ повесы Гийома де Сен-Прё, которого все называют Чёрный тюльпан. Он своеобразный народный мститель. Перед тем как напасть на очередного представителя аристократии, Гийом посылает ему чёрный тюльпан, а затем похищает его богатства, оставляя себе часть и раздавая оставшееся нуждающимся. Возможно, популярности герою Делона прибавило то, что в русском прокате его озвучивал Василий Лановой.

«Месье Кляйн» (1976)

Париж, 1942 год. Робер Кляйн относится достаточно спокойно к тому, что немцы оккупируют Францию. У него есть всё: и квартиры, и бизнес. Евреи, подвергнутые дискриминации законами, принятыми французским правительством, распродают ценные произведения искусства, а он их скупает. Всё идёт хорошо, но затем Робер осознаёт, что гестапо разыскивает его однофамильца-еврея. Фильм сложный и грустный, он о том, насколько человеку сложно противостоять системе. Многие считают его лучшим в карьере Делона, потому что в нём актёр полностью отказывается от своего обаяния, присущего остальным ролям. Ты словно забываешь, кто перед тобой, и следишь за актёрской игрой от первой до последней минуты. Фильм был представлен в семи номинациях "Сезар", из которых победил в трёх.

«Наша история» (1985)

Фильм, с треском провалившийся в прокате и вызвавший массу споров среди зрителей, зато давший Делону премию "Сезар" за лучшую мужскую роль. В картине Ален Делон играет непривычную для себя роль алкоголика, который разрывается между любовью к выпивке и к женщине, с которой познакомился в поезде. Фильм странный, необычный, недаром его называют драмой на грани абсурда. Но актёр здесь опять же не придерживается своего классического образа. Так что смотреть стоит.