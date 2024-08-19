Стриминговые платформы покажут документальное кино на фестивале Original+Doc

Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc пройдет 23-26 августа в Москве. Свои проекты представят Okko, Kion, Wink, Start, Premier, "Кинопоиск" и другие онлайн-кинотеатры, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Даты проведения Original+Doc - 23-26 августа 2024 года. Фестиваль пройдет в рамках Московской международной недели кино в Музее Москвы, в кинотеатре и во дворе одновременно. Проекты представят крупнейшие стриминговые платформы страны - Okko, Kion, Wink, Start, Premier, Кинопоиск, Смотрим, Kino1TV, Rutube, RT.doc, Amediateka", - рассказали в пресс-службе.

Премьерные документальные проекты основного конкурса оценят два профессиональных независимых жюри: эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ.

Жюри в сфере кинематографа возглавил кинорежиссер, сценарист, лауреат ММКФ (Приз за лучший документальный фильм - "Святой Архипелаг") Сергей Дебижев.

"Кинематограф в сегодняшнем мире продолжает играть огромную роль, транслировать смыслы, идеи и создавать атмосферу в обществе. Он выходит на новый уровень качества и обретает новые возможности и пути к зрителю. Документальный кинематограф <...> становится все более востребованным. Интернет-платформы позволяют его донести до широкой аудитории. Высокое качество драматургии, изображения и звука должны стать определяющими при оценке кинопроектов", - сказал он.

В число экспертов также вошли режиссер и сценарист документального кино Юлия Бобкова и художник-постановщик Елена Окопная.

Председателем жюри СМИ стала руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова. Кроме того, проекты будет оценивать руководитель культурного медиапроекта "Сити" телеканала "Москва 24" Евгения Смурыгина.

"Мы все сейчас живем в учебнике истории. И документальное кино становится все популярнее. Если раньше документальные фильмы ассоциировались у обычных зрителей с чем-то скучным или занудным, то сейчас ракурс поменялся: колоссальные очереди на кинофестивалях и на премьерах собирает именно документальное кино", - рассказала председатель жюри.

Деловая программа включает два круглых стола с создателями проектов-участников основного конкурса и представителями платформ, где вышли фильмы.

Новейшие документальные фильмы и сериалы будут представлены в новой программе - "Биржа доков: Ищу стриминг", где авторы смогут продемонстрировать проект представителям онлайн-платформ.

В программу вошли документальные проекты про киноведа Кирилла Разлогова (1946-2021), народную артистку РСФСР Аллу Демидову, фильмы "Харама (Жители святых мест)" (реж. Дмитрий Давыдов), "Хирург Павлов боится крови" (Яков Юровицкий), "Мирный атом" (Юрий Ярушников), "БРИКС. Чемпионы" (Евгения Киллих) и другие.

Специальные показы

На фестивале также состоятся два специальных показа. 23 августа пройдет премьера фильма "Жванецкий" Вадима Плохотникова, а 24 августа - столичная премьера картины "Крест" Сергея Дебижева.