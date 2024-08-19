Брайан Кокс обвинил «Дэдпула и Росомаху» в разрушении голливудского кино

Британский актёр Брайан Кокс побывал почётным гостем Эдинбургского международного кинофестиваля, где он поделился своим мнением о текущем состоянии голливудского кино. По мнению звезды «Наследников», современные фильмы постепенно теряют свою осмысленность и сюжетную направленность — во всём он винит супергеройские картины.

© Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кокс считает, что голливудское кино начинает разрушаться изнутри во многом из-за фильмов Marvel и DC, где на первый план выходят персонажи из комиксов в исполнении известных актёров. Эти ленты собирают большую кассу, однако с точки зрения актёрского мастерства в этом нет ничего хорошего.

Я думаю, что сейчас кино находится в очень плохом состоянии. Мне кажется, что индустрия потеряла свою значимость, отчасти это произошло из-за фильмов Marvel, DC и всех остальных. И я думаю, что этот пузырь начинает лопаться, в нём становится всё меньше сюжета. Для некоторых актёров супергеройские фильмы стали просто вечеринками, например, «Дэдпул и Росомаха». Когда ты знаешь, что Хью Джекман может сыграть куда лучше, Райан Рейнольдс… они выбрали этот путь, и это приносит кассовые сборы. Они зарабатывают много денег.

Тем временем сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 1,1 млрд. Сейчас фильм занимает первую строчку в списке самых кассовых лент с рейтингом «18+» в истории.