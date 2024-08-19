Раскрыта дата выхода ремейка сериала «Офис»

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime анонсировал дату выхода австралийской версии сериала «Офис». Ремейк культового американского шоу выйдет 18 октября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

© Промо сериала «Офис» (2005-2013)

Интересно, что за два месяца до премьеры у сериала до сих пор нет трейлера, однако в честь анонса даты выхода Amazon всё же показала первые кадры. На них можно увидеть главную героиню в исполнении комика Фелисити Уорд («Бандиты во времени»).

По сюжету австралийской версии команду упаковочной компании закрывают, переведя всех работников на удалённую работу. Глава отдела Ханна начинает давать несдерживаемые обещания, пытаясь удержать свою рабочую семью вместе после того, как они перестали видеться в привычном друг для друга офисе.