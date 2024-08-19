Адриа Архона оценила второй сезон сериала по «Звездным войнам»

Пуэрториканская актриса Адриа Архона поделилась своими впечатлениями от второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн». В нём девушка исполняет роль механика Бикс Калин, союзницы Кассиана, сыгравшей важную роль в первом сезоне.

© Кадр из фильма «Душа компании»

По мнению Архоны, продолжение одного из самых высокооценённых проектов по вселенной «Звёздных войн» будет даже лучше, чем оригинал. Девушка до последнего не верила, что создатель проекта Тони Гилрой сможет завершить историю на высокой ноте, однако её сомнения развеялись после прочтения сценария.

Когда я прочитала сценарий первого сезона, мне пришлось ущипнуть себя. А когда я начала читать сюжет второго сезона, я подумала: «Тони Гилрой не сможет превзойти первый сезон, он не будет настолько же хорош». Но продолжение куда лучше. Это так. То, что он придумал и создал, просто потрясающе, и я не могу поверить, что мне посчастливилось стать частью проекта. Тони очень талантливый, и во втором сезоне он превзошёл самого себя.

Премьера второго сезона «Андора» состоится в 2025 году.