Стало известно о запуске тревел-шоу «Где снимали»

Артём Ткаченко расскажет, «Где снимали» в Калининградской области
На базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов, запускается тревел-шоу «Где снимали». Оно поможет пользователям не только узнать интересные факты о съемках, но и понять, в каком контексте использовались эти локации в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино. Кроме того, проект поможет раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов.
Всего планируется 6 выпусков шоу – они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ивановской, Ярославской и Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступит автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему будут составлять известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Съемки первого выпуска стартовали в середине августа 2024 года в Калининградской области. Приглашенным ведущим стал актер Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Струны», «Sпарта», «Аванпост»), который сам родом из Калининграда. Он подробно расскажет и покажет, где именно в Калининграде и Светлогорске снимались всем известные фильмы и сериалы – «Встреча на Эльбе», «Преступление», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», «ГДР» и другие. Кроме того, в шоу ответят на вопросы, почему именно здесь снимали множество фильмов о войне и почему именно Калининград так часто играл роль Берлина, а также расскажут, какие ленты снимают здесь сегодня
- В Калининграде ежегодно снимается от 10 до 25 фильмов. Это довольно внушительно. И дело не только в очень полезной системе рибейтов, когда часть затрат возвращают из регионального бюджета, но и в бесконечном разнообразии локаций, которые здесь есть. Это же просто уникальный регион – развалины соборов и замков, готическая архитектура, море, дюны, удивительные танцующие деревья и много-много всего еще. Тут можно снять что угодно. И я очень рад стать частью этого проекта и рассказать подробнее обо всех этих кинематографичных местах в Калининградской области, ведь я сам здесь родился и рос среди этой красоты. Надеюсь, фильмов и сериалов, которые снимаются здесь, станет еще больше, – говорит Артём Ткаченко.
В следующих сериях местах съемок фильмов в Петербурге расскажет знаменитый актер Тихон Жизневский (сыгравший главную роль в трилогии о майоре Громе, а также в проектах «Внутри убийцы», «Преступление и наказание» и др.), а юная звезда «Слова пацана» Григорий Дудник проведет киноэкскурсию по Ярославской области. Выход шоу запланирован на весну 2025 года.
Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло («Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа», «Якутия - между мирами»).
- Изначально “Кинокарта России” задумывалась как пользовательский проект, куда не только кинокомпании и студии смогут добавлять географические координаты съемок своих сериалов и фильмов, но чтобы и обычные люди, принимавшие участие в съемках или наблюдавшие за ними, могли бы поделиться своими рассказами об этом. Потом на основе этих меток мы создали туристические киномаршруты, во многие из них как раз и вошли эти истории пользователей. Но затем мы узнали, что представители сразу нескольких киностудий стали использовать нашу кинокарту в своей работе и с ее помощью подбирать места для будущих съемок. И мы поняли, что пора проанализировать все кинометки, уже добавленные на карту, и на их основе создать новый проект, раскрывающий просто огромнейший потенциал многих российских регионов, у которых имеются локации одновременно и для исторических, и для приключенческих, и для современных, и для футуристических кинопроектов. Пока мы выбрали только 6 таких регионов, но, надеюсь, что получится рассказать и об остальных, – отмечает автор проекта Жан Просянов.