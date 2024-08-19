Стало известно о запуске тревел-шоу «Где снимали»

На базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов, запускается тревел-шоу «Где снимали». Оно поможет пользователям не только узнать интересные факты о съемках, но и понять, в каком контексте использовались эти локации в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино. Кроме того, проект поможет раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов.

Всего планируется 6 выпусков шоу – они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ивановской, Ярославской и Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступит автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему будут составлять известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Съемки первого выпуска стартовали в середине августа 2024 года в Калининградской области. Приглашенным ведущим стал актер Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Струны», «Sпарта», «Аванпост»), который сам родом из Калининграда. Он подробно расскажет и покажет, где именно в Калининграде и Светлогорске снимались всем известные фильмы и сериалы – «Встреча на Эльбе», «Преступление», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», «ГДР» и другие. Кроме того, в шоу ответят на вопросы, почему именно здесь снимали множество фильмов о войне и почему именно Калининград так часто играл роль Берлина, а также расскажут, какие ленты снимают здесь сегодня

- В Калининграде ежегодно снимается от 10 до 25 фильмов. Это довольно внушительно. И дело не только в очень полезной системе рибейтов, когда часть затрат возвращают из регионального бюджета, но и в бесконечном разнообразии локаций, которые здесь есть. Это же просто уникальный регион – развалины соборов и замков, готическая архитектура, море, дюны, удивительные танцующие деревья и много-много всего еще. Тут можно снять что угодно. И я очень рад стать частью этого проекта и рассказать подробнее обо всех этих кинематографичных местах в Калининградской области, ведь я сам здесь родился и рос среди этой красоты. Надеюсь, фильмов и сериалов, которые снимаются здесь, станет еще больше, – говорит Артём Ткаченко.

В следующих сериях местах съемок фильмов в Петербурге расскажет знаменитый актер Тихон Жизневский (сыгравший главную роль в трилогии о майоре Громе, а также в проектах «Внутри убийцы», «Преступление и наказание» и др.), а юная звезда «Слова пацана» Григорий Дудник проведет киноэкскурсию по Ярославской области. Выход шоу запланирован на весну 2025 года.

Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло («Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа», «Якутия - между мирами»).