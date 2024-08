Завершились съемки второго сезона сериала The Last of Us

Съёмочный процесс второго сезона сериала The Last of Us подошёл к концу. Производство заняло полгода — съёмки стартовали 13 февраля.

© Кадр из сериала «Одни из нас»

Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. К главным ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил массу восторженных отзывов от критиков и обычных зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, посмотревшие отмечали отличную игру актрисы и преображение в Элли.