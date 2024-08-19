Появились подробности об экранизации романа Яны Вагнер «Тоннель»

Новый сериал собственного производства Иви расскажет о том, как несколько сотен людей по неизвестным причинам оказались заперты в огромном автомобильном тоннеле. Оставшись наедине с неизвестностью, они попытаются выжить… Синопсис нового сериала выглядит так: "...Москва. Длинный автомобильный тоннель. Сверху - толща речной воды. Внезапно на входе и выходе закрываются многотонные гермодвери. Несколько сотен человек в своих машинах оказываются заперты без связи и возможности понять, сколько продлится их заточение. Они не знают, что произошло снаружи - часы идут, а спасение не приходит, и вскоре становится важно только то, что внутри. Что делать, когда закончится вода? Надолго ли хватит воздуха? Вспыхивают конфликты, раздаются первые выстрелы... Удастся ли им выбраться? И, главное - остаться людьми?"

Сценарий экранизации пишет Сергей Калужанов ("Метод", "Пищеблок 2", "Мерзлая земля"), режиссер - Илья Ермолов ("Золотое дно", "13 Клиническая. Начало", "Разрешите обратиться").

Яна Вагнер работала над своим новым романом-катастрофой "Тоннель" шесть лет. В марте 2024 года он увидел свет и сразу же получил восторженные отзывы читателей и положительную реакцию критиков. Предыдущая экранизация романа Яны Вагнер "Эпидемия", напомним, имела огромный успех у российской и зарубежной аудитории, а также была отмечена американским писателем Стивеном Кингом.

Разработкой сериала займется кинокомпания AP Entertainment в лице продюсеров Дмитрия Рудовского ("Духless", "Притяжение", "Выжить после") и Матвея Зубалевича ("Я слежу за тобой", "Я хочу! Я буду!", "Классная Катя"). Продюсерами со стороны Иви выступят Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.

Прямая речь

Яна Вагнер, автор романа:

"Изначально я "Тоннель" и придумала как сценарий для сериала, но написала роман. И, по-моему, так даже лучше, потому что теперь будет и то, и другое. Эта самая страшная моя история и самая трудная, и она очень мне дорога. Желаю удачи Иви и держу кулаки, пусть на экране получится так же страшно, как и на бумаге".

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви: