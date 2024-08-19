О чем фильм «Затерянные» Романа Каримова

Новый фильм Романа Каримова был показан под конец 32-го "Окна в Европу", в один день с главным лауреатом - "Филателия" Натальи Назаровой, на суровом фоне которой эта неторопливая картина-размышление смотрелась динамично и жизнеутверждающе. Можно рассуждать о начале возможного нового витка в карьере Каримова и задуматься, почему сценарий здесь не вполне дотягивает до высоты режиссуры.

© Кадр из фильма «Затерянные»

Маленькая мечта мелковатого человека Андрея (Егор Корешков) - послать куда подальше начальника, порвать связи с работой и обрести свободу - осуществима только во сне. В реальном мире он выполняет дурацкие просьбы в офисе, а дома проецирует пассивную агрессию на супругу - по сути, его главную опору и поддержку. Вполне применимы к Андрею слова нового коллеги Сергея (Никита Кологривый): "потолки низкие, расти некуда". На работе ли, в семье ли - тут в принципе есть где затеряться.

Когда Егор с коллегами окажутся ночью в незнакомом городе, без сотовой связи и бензина, в сущности, мало что поменяется. Все те же прострация и безвременье, только переведенные в метафору. Теперь коллег окружают неадекватные люди, их машина разбита вдребезги, а ведь хочется все и сразу. Повернуть время вспять, заправиться, вернуться в цивилизацию. Но затерянным клеркам предстоит пробыть большую часть хронометража, оправдывая название фильма.

Атмосфера непонимания и каскад натянутых, ни к чему не ведущих диалогов между товарищами и местными напоминает сгусток воздуха пьес Дмитрия Данилова. Только вместо одного замкнутого помещения, как то полицейский участок ("Человек из Подольска") или квартира ("Сережа очень тупой"), нам дана череда локаций, где царит умеренный, сдержанный абсурд. Небезосновательно прозвучит догадка, что в непролазную глушь героев отправил босс (Евгений Харитонов), чтобы поиздеваться, устроив им постановочный квест. Вот только для игры препятствия слишком будничны, а проблемы - легко решаемы. Вспоминается формулировка, с которой жюри фестиваля наградило выдающийся мультфильм Игоря Волошина "Спать хочется": "за убедительный образ всеобщего оцепенения". Симптоматично, что "Затерянные" передают вовсе всеобщие обездвиженность и ступор - незнание, куда идти, как поступить, данное в достаточно абстрактной, условно притчевой ситуации. Не то трагикомедия - но скорее лирическая, чем смешная; не то триллер - но расслабленный, будто понарошку.

"Затерянные", вероятно, станут началом нового этапа в фильмографии режиссера, освободившегося наконец от чрезмерного вмешательства продюсеров. Возможно, отказ от выбора одного жанра станет чертой этого потенциального этапа. В более свободной форме вновь поднимается сквозная тема фильмов Каримова - поиск молодыми людьми себя, который может привести как к исходу вполне благополучному ("Неадекватные люди", "Днюха!"), так и к печальному (как, например, в прекрасной криминальной трагикомедии "Все и сразу").

В путешествии "затерянные" проявляют то, что ассоциируется с мнимым представлением о мужественности. Будь то участие во имя влюбленности в девушку в идиотской и слабомотивированной драке или воинственное отстаивание правоты в любой ситуации. При этом лишь Сергей, чьи воспоминания о светлом деревенском прошлом перемежают основной сюжет, сохраняет подобие здравомыслия и юмора. В этой роли органичен Никита Кологривый, представляющий здесь противоположность своему же герою из фильма открытия фестиваля в Выборге "Подростки. Первая любовь". Путь сомнения, в том числе в себе самом, оказывается единственно близким к истине и отличает Сергея от безрассудных товарищей.

Небанальная образность и вдумчивая работа с пространством, где находятся герои - дикое "заМКАДье" в восприятии москвичей, апроприированное их высокомерной фантазией - и другие режиссерские находки оказываются под угрозой неожиданной сценарной назидательности. Прежде нравоучительность не выпячивалась в фильмах Каримова столь явно, скорее являясь общим симптомом молодого отечественного кино. Удивительно, как рано режиссеры включают гуру и начинают поучать зрителя, выдавая ему готовые формулы, как жить - вот уж чего мало какой зритель ждет от киносеанса. В путешествии вглубь России герои обнаружат, что счастье не в "бабках и тачках", а мудрость обретается в простых вещах. Неуместные режиссерские проповеди в сочетании с пошловатым твистом в финале, впрочем, не окончательно рушат впечатление от фильма: в нем много привычной для режиссера витальности, искренности - поверх морализаторства.

В одном из первых эпизодов можно заметить на офисной стене картину Васнецова "Витязь на распутье". Герои Каримова оказываются в близкой сюжету полотна ситуации экзистенциального выбора, застыв, подобно Илье Муромцу, в бескрайней степи. Вот только они не богатыри, а обыкновенные парни. Оттого - сложнее.

Кстати

В прокат фильм Романа Каримова "Затерянные" выйдет 5 сентября