В Дагестане на фестивале пройдут премьерные показы документальных фильмов

Пять премьер проведут на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев" осенью в Дагестане. Откроется фестиваль премьерой фильма о бойцах, получивших ранения в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

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"Мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова. Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить". В фильме истории трех бойцов, каждый из которых пережил тяжелые ранения в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции, военных, медиках, волонтерах, военкорах и событиях в Дагестане в 1999 году. Помимо фильма-открытия, на фестивале пройдут премьерные показы еще четырех документальных картин - "Вербовщики: куклы и кукловоды", "Позывной Царь", "Общими молитвами" и "Непокоренные. Дагестан-99".

"Военные корреспонденты и наши герои сейчас пишут историю страны. Они на передовой видят все своими глазами и доносят нам правду. Важно помнить уроки прошлого и фиксировать сегодняшний день, чтобы потом невозможно было подменить факты и переписать историю", - цитирует пресс-служба руководителя документального канала RT и генерального продюсера фестиваля Екатерину Яковлеву.

В дни фестиваля в Дагестане пройдут встречи с режиссерами, авторами и героями фильмов. Запланирован круглый стол "Победа мужества: 25-летие разгрома международных бандформирований", выставка портретов бойцов и военкоров, акция "Письмо герою".

Фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Первый фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Москве в феврале 2023 года - в годовщину начала СВО. С тех пор он прошел в семи городах России, включая Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также фестиваль побывал и в Донбассе - показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных Сил РФ, а также в госпитале. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.