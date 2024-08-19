Опубликован эксклюзивный фрагмент фильма «‎Стрелок» с Морганом Фрименом

Capella Film представила эксклюзивный фрагмент фильма "Стрелок" (18+) с Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом в главных ролях.

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Режиссером и одним из сценаристов выступил Димитри Логотетис, сценарий также разработал Гэри Скотт Томпсон.

Сюжет разворачивается вокруг почетного ветерана спецназа, который отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Теперь ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны, чтобы любой ценой защитить свою семью.

Также в ролях: Грант Фили, Джозеф Баэна, Коннор Девульф, Майкл Шеннон Дженкинс и другие.

В кинотеатрах с 22 августа.