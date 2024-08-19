Опубликован эксклюзивный фрагмент фильма «‎Стрелок» с Морганом Фрименом

В Сети появился эксклюзивный фрагмент "Стрелка" с Хемсвортом и Фрименом
Capella Film представила эксклюзивный фрагмент фильма "Стрелок" (18+) с Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом в главных ролях.
Режиссером и одним из сценаристов выступил Димитри Логотетис, сценарий также разработал Гэри Скотт Томпсон.
Сюжет разворачивается вокруг почетного ветерана спецназа, который отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Теперь ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны, чтобы любой ценой защитить свою семью.
Также в ролях: Грант Фили, Джозеф Баэна, Коннор Девульф, Майкл Шеннон Дженкинс и другие.
В кинотеатрах с 22 августа.