Режиссер Екатерина Зиновьева рассказала, как создавался фильм «Скворечник»

Екатерина Зиновьева из Нижнего Новгорода этим летом окончила ВГИК и отправила свой дипломный документальный фильм на фестиваль «Окно в Европу» в Выборге, где получила спецприз за лучший дебют в неигровом кино.

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Интерес к кинематографу Екатерине привила ее тетя, с которой они вместе смотрели советские фильмы. В младших классах девочка почувствовала желание выражать свои ощущения через искусство, но долго искала форму. В старших классах Екатерина попала в театральную студию, где нашла свое призвание.

После школы нижегородка поступила во ВГИК и переехала в Москву. Для дипломного фильма выбрала историю необычной многодетной семьи с Родины — «Скворечник».

«Мне кажется, когда много думаешь и ищешь тему, она сама тебя находит. Я случайно познакомилась с дочкой главной героини и узнала историю семьи. А через два года, когда думала над темой фильма, поняла, что хочу снимать о них», — поделилась девушка.

Сейчас в семье — семеро детей, но их количество постоянно меняется: гостят внуки с племянниками, приезжают ребята на временное воспитание.

«Истории, как в семье оказываются дети — очень разные. На временное пребывание чаще всего попадают дети из подопечных семей, которые мы курируем в рамках работы в Благотворительном фонде "Алиса". Первый приёмный ребёнок у нас оказался 20 лет назад, с нашей первой приёмной дочерью мы познакомились прямо на улице. Сейчас ей 32 года. С тех пор в семье всегда были приёмные дети, а шесть лет назад благодаря помощи фонда "Православие и мир" мы построили наш "Скворечник", — поделилась мама многодетной семьи Татьяна.

Прежде чем приступить к съемкам, начинающий режиссер прошла курсы приемных родителей и изучила психологию общения с детьми из детдомов и с ребятами из трудных семей .

«Я сомневалась в себе. Выдержу ли морально подходить так близко к детям с трудной судьбой? Не поддамся ли эмоциям? И сниму ли по итогу фильм?» — рассказала Екатерина.

За время подготовительной работы девушка несколько раз переписывала сценарий. В итоге получилась история о доверии миру. В центре сюжета — семья Татьяны и Артема. Пара вырастила двоих родных детей, а сейчас берет на временное воспитание приемных ребят, которых им доверяют органы опеки, соседи и даже сами родители, не справляющиеся с ролями мам и пап. Тем не менее случайные люди не доверяют Татьяне и Артему даже в мелочах.

«Только с любовью, внутренним осознанием своего предназначения и юмором можно жить такую жизнь, которую живут Татьяна и Артем. Думаю, для каждого человека важно знать своё предназначение и с любовью жить свою жизнь», — пояснила идею фильма режиссер.

Съемки картины проходили весной 2023 года и длились 2,5 месяца. Еще почти столько же ушло на постпродакшн. Готовый фильм Екатерина впервые представила на Вгиковском фестивале, где он взял приз Фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена.

Второй наградой стал спецприз за лучший дебют в неигровом кино на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, который прошел в середине августа.

«Это было неожиданно. Первый большой фестиваль и первый приз. В начале пути очень важна поддержка, поэтому я благодарна отборочной комиссии, жюри фестиваля, что обратили внимание на наш фильм. Чувствую вдохновение снимать дальше», — заключила нижегородка.

Пока документальный фильм «Скворечник» можно посмотреть только на фестивалях. Для широкой аудитории он выйдет в 2025 году.