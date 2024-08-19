Появились новые кадры со съемок «Ворона» с Биллом Скарсгардом

Кинокомпания «Вольга» в своих соцсетях поделилась эксклюзивными снимками со съёмочной площадки новой версии «Ворона». Фильм с Биллом Скарсгардом в главной роли выходит уже 22 августа — в том числе и в российских кинотеатрах.

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На одном из кадров можно увидеть работу режиссёра Руперта Сандерса (некоторые могут знать его по «Белоснежке и охотнику» или «Призраку в доспехах»).

На другом — исполнитель главной роли Билл Скарсгард, хорошо известный благодаря съёмкам в дилогии «Оно».

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Авторы оригинальной картины при этом остались недовольны образом главного героя, больше напоминающего злодея.