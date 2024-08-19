«Далеки от этих цифр». Эксперт оценил отечественную киноиндустрию сегодня

Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров по итогам 2024 года, согласно оценкам экспертов, могу составить около 43 млрд руб. Об этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил в рамках панельной дискуссии «Перспективы развития кинотеатров – обсуждаем идеи москвичей».

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«Что касается в целом той динамики по цифрам, которую мы видим, в мае, июне и июле, цифры превосходят показатели 2023 года, но мы все равно идем не с теми показателями, которые нужны индустрии. <…> Сейчас по большому счету уровень выживания индустрии составляет 60 млрд руб. сборов в год, но мы пока очень далеки от этих цифр, к сожалению. Прошлый год завершился на уровне 39 млрд руб., то, по оценкам экспертов, прогноз по этому году – будет что-то около 43 млрд руб.», – сказал Исаев.

Он отметил, что в настоящее время из-за нехватки крупного событийного контента, многие зрители отдают предпочтение стриминговым платформам.