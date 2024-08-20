Восемь кинолент из Европы, Китая и Индии вошли в программу фестиваля «Высоко»

I Московский международный фестиваль молодежного кино "Высоко" объявил конкурсную программу. В нее вошли картины из Нидерландов, Финляндии, Китая, Франции, Бельгии, Индии, сообщили ТАСС в пресс-службе Киностудии им. М. Горького.

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"В рамках конкурсной кинопрограммы покажут восемь картин, привезенных из Нидерландов, Финляндии, Китая, Франции, Бельгии, Индии. Все эти работы расскажут о различных аспектах взросления детей и подростков", - рассказали в пресс-службе.

В рамках конкурсной программы будут представлены следующие фильмы: "Лучшим игрокам приготовиться" (режиссер Рой Портманс, Нидерланды, 2024 год) о приключениях подростка Майка во время распространения таинственного цифрового вируса, комедия "Киношники" (режиссер Кирилл Халецкий, Белоруссия, 2023 год) о молодом режиссере, одержимом мечтой снять авторское кино. Так же в программу войдут документальная картина о творческих детях-сиротах "Куда уходят дети из города Гамельна" (режиссер Даниэлла Рыбакьян, Россия, 2023 год), приключенческая комедия "Очень странные каникулы" (режиссер Теэму Никки, Финляндия, 2023 год) и драма "Чума" (режиссер Дмитрий Давыдов, Россия, 2023 год) о судьбе подростков из якутского села.

Индийский фильм "Ганди и компания" (режиссер Маниш Саини, Индия, 2023 г.). Приключенческий мультфильм "Сирокко из страны ветров" (режиссер Бенуа Шье, Франция, 2023 год) и лента "Великое путешествие журавля" (режиссер Лхапал Гьял, Китай 2023 год) закроют конкурсные дни.

Во внеконкурсной программе будут представлены 12 лент: документальные фильмы, картины разных жанров о современной проблематике общества и работы юных кинематографистов.

Конкурсную и внеконкурсную программы, которые пройдут в большом зале Новой Третьяковки, кинотеатрах Синема Парк Филион на Багратионовской и Синема Парк Европейский, библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино смогут увидеть все желающие.

Фильмом-открытием фестиваля станет документальный фильм "Кан Даниэль: мой парад" (режиссер Пак Чэ-сок, Южная Корея, 2023 год). Ленту покажут за месяц до официальной премьеры.