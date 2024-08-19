В Москве начались съемки фильма «‎Царевна-лягушка»

В Москве начались съемки новой комедийной сказки для всей семьи "Царевна-лягушка" с Валентиной Ляпиной ("Бременские музыканты") и Александром Метелкиным ("Летучий корабль") в главных ролях. Современная семейная комедийная лента по мотивам одноименной сказки А.Н.Афанасьева появится в кинотеатрах в марте 2025 года.

© Российская газета

Режиссером проекта стал Александр Амиров ("Последний богатырь"), генеральные продюсеры - Василий Ровенский ("Новогодний шеф", "Коты Эрмитажа") и Максим Рогальский ("Летучий корабль", "Одна").

Согласно синопсису, в пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит… мячик для гольфа.

Лягушка оказалась заколдованной Василисой Прекрасной. При свете дня она оборачивается девушкой-красавицей, а ночью опять становится лягушкой. Виной тому колдовство Кощея, ныне очень влиятельного бизнесмена. Теперь девушке предстоит разгадать тайну своего прошлого, разрушить колдовство и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик.

© Российская газета

Съемки фильма будут идти в Москве и Московской области до конца сентября. В картине также примут участие Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи трехмерной анимации.