Выходит корейский триллер «Револьвер»

С 5 сентября в российский прокат выходит корейский неонуар «Револьвер». Фильм об отчаянной женщине-офицере, решившей отомстить обидчикам, бросившим её в тюрьме.

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Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она согласилась взять вину за преступление, которого не совершала. Отсидев гораздо больший срок и не получив обещанного вознаграждения, она жаждет лишь одного — отомстить тем, кто ее обманул.

В фильме «Револьвер» снялись герои корейских дорам: Чон До Ён ( «Хорошая жена», «Мужчина и женщина», «Убить Пок-Сун»), Чжи Чан Ук («Продавец на полставки», «Любовь в большом городе», «Звуки волшебства», «Большее зло», «Загадай желание»), Лим Джи Ён («Триумф», «Бумажный дом: Корея», «Высшее общество»), Ким Джун Хан, («Анна», «Врачебная мудрость»), Ким Чжон Су («Потерянный талисман», «Мечта», «Подснежник»), Чон Ман Сик («Побег из Могадишо», «Большое зло», «Бродяга»), Ли Джон Де («Игра в кальмара»)