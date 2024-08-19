Появился новый постер «Джокера 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Создатели предстоящего фильма «Джокер 2» показали новый постер ленты. Сама картина выйдет в кинотеатрах мира 4 октября.

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На постере главные герои в исполнении Хоакина Феникса и Леди Гаги держатся за руки, приблизившись друг к другу.

Напомним, в «Джокере 2» главный герой выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

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Ранее директор Венецианского кинофестиваля, где пройдёт первый показ ленты, рассказал, что второй фильм будет намного мрачнее первого «Джокера», но в то же время порадует оригинальностью.