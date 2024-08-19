Цены на билеты в кино подорожают

За последние два года ТОП-10 киносетей закрыли свыше 38 кинозалов, вместе с тем активно открываются кинозалы при поддержке Фонда кино в малых городах, сказал НСН Алексей Воронков.

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К концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19. Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в рамках панельной дискуссии «Перспективы развития кинотеатров — обсуждаем идеи москвичей» предсказал совокупные сборы российских кинотеатров по итогам 2024 года на уровне 43 миллиардов рублей. Воронков отметил, что за последний год себестоимость сеансов выросла почти вдвое.

«Себестоимость одного киносеанса в 2023 году достигала 2350 рублей. В 2024 году она перевалила за 4000 рублей с учетом роста зарплат и отмены скидок. На себестоимость также повлияли косметические ремонты и замена оборудования, потому что с начала пандемии и до конца 2023 года кинотеатры практически не вкладывались ни в то, ни в другое, ожидая, что поток зрителей вот-вот вернется. И в 2024 году уже пошли вынужденные инвестиции в эти статьи расходов. Даже в нашей ассоциации нередки случаи, когда кинотеатры, понимая, что они хотят сохранить бизнес, выполняя данные работы, начинают использовать кредитные ресурсы. В любом случае к концу этого года произойдет некое выравнивание рынка: если, начиная с 2019 года, кинотеатры практически не поднимали цены, оставаясь самым дешевым видом досуга, то к концу 2024 года, думаю, кинотеатры разделятся на две основные категории. Те, кто будет вкладываться в косметический ремонт и замену оборудования, поднимут средние цены на билеты до 400-450 рублей, чтобы работать в некий плюс. Вторая категория — кинотеатры, которые будут пытаться выжить, ничего не меняя и сохраняя цены на билеты в размере 150-200 рублей», — сказал Воронков.

Собеседник НСН посетовал на то, что в 2022-2023 году ТОП-10 киносетей закрыли более 38 кинозалов.

«Речь идет о киносетях, у которых есть финансовая подушка, которые расположены в больших городах, которые могут позволить себе делать цену чуть выше и работать чуть ближе к себестоимости (даже немножко повыше). На один открывшийся однозальный кинотеатр попадает как минимум 0,6 закрытого мультиплекса. То есть происходит небольшая замена — с одной стороны, мы открываем кинозалы при поддержке Фонда кино в районных центрах и малых городах, с другой стороны, мы начинаем терять многозальники в больших городах», — заявил эксперт.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что отсутствие конкуренции с голливудскими фильмами пагубно сказывается на положении российского кинопроката, отечественное кино не становится лучше, а убытки только за полгода превысили восемь миллиардов рублей.