Стартовали съемки «Умри, любовь моя» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Начался съёмочный процесс экранизации романа аргентинской писательницы Арианы Харвич «Умри, любовь моя». Режиссёром триллера стала Линн Рэмси, известная по ленте «Что-то не так с Кевином».

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Сюжет произведения рассказывает о молодой матери, которая сталкивается с послеродовой депрессией и постепенно начинает сходить с ума, хотя пытается сопротивляться этому.

Главные роли, как и сообщалось ранее, сыграют Роберт Паттинсон («Сумерки», «Гарри Поттер и Кубок Огня») и Дженнифер Лоуренс («Люди Икс», «Голодные игры»). Лоуренс войдёт в образ обезумевшей девушки, а вот кого исполнит Паттинсон, пока не сообщается.

Примерная дата релиза, длительность сьёмок и другие подробности о фильме «Умри, любовь моя» пока не сообщаются.