Новые зарубежные кинопремьеры до сих пор удерживают кассу в России

Фильм «Дэдпул и Росомаха» третью неделю подряд продолжает возглавлять российский прокат. По данным неофициальных сборов, за уикенд 15-18 августа 2024 года он собрал еще почти 94 миллиона рублей в отечественных кинотеатрах (общие сборы превысили полмиллиарда). В зарубежном прокате экранизация комиксов заработала уже более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом R.

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Вторую строчку (первую в официальном российском прокате) снова занял «Бордерлендс», заработав за уикенд 32,2 миллиона рублей, а третью – «Собиратель душ» (22,7 миллиона). Четвертое и пятое место также осталось за фильмами «Дикий друг» (18,3 млн) и «Водитель-олигарх» (15 млн). При этом, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика» сборы абсолютно всех лидеров российского прокат на этой неделе снизились на 25-50%, но ни одна из новинок - мультфильм «Ози: Голос джунглей», комедия «Выбери меня», хоррор «Виселица: Жертва призрака» и экшн-триллер «Криминальный город: Возмездия» - не смогла с ними конкурировать.