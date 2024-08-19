Вышел тизер мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Шоу по мотивам серии игр Tomb Raider выйдет 10 октября — все эпизоды будут доступны в день премьеры.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал Tomb Raider продолжит историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Режиссёром будущего мультсериала выступила Джоуи Солоуэй («Очевидное»), а саму Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).