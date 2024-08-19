Аниме «Рик и Морти» — колоссальный провал и полный позор для его создателей

Кажется, даже при старании сделать хуже невозможно.

Знаете скетч из «Ералаша», где учитель задал сочинение по теме «Что такое лень?» Школьники писали абзацы о недостатке трудолюбия, а герой попросту сдал пустую тетрадку — это и было его ответом на вопрос. В 2024-м он мог бы показать педагогу аниме по «Рику и Морти» — потому что столь ленивого продукта не выходило давно.

«Рик и Морти: Аниме»: информация об аниме

Название: «Рик и Морти: Аниме» (Rick and Morty: The Anime);

Режиссёр: Такаси Сано;

Актёры: Ёхэй Тадано, Кэисукэ Тиба, Акиха Мацуи и другие;

Дата выхода: 16 августа 2024 года;

Жанр: аниме, фантастика, приключения;

Сколько серий: 10 эпизодов;

Страна: Япония.

«Рик и Морти: Аниме»: где смотреть?

Лучше нигде. Аниме показывают на телеканале Cartoon Network. С 16 августа выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 18 октября (расписание выхода). Официальной озвучки нет, но в Сети уже доступна версия от Сыендука.

Видео размещено на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Столь ужасной картинки вы ещё не видели

Аниме выходят в самых разных стилях. Гиперболизированное «Убить или быть убитым», грубоватое «Кайдзю», кислотная «Трапеция», упрощённая «Кайба». У этих проектов были как поклонники, так и хейтеры, но в отсутствии таланта художников не обвиняли — у творцов просто была какая-то тактика, и они её придерживались.

У авторов «Рика и Морти: Аниме» не было ничего — ни таланта, ни старания, ни стратегии. Пожалуй, в мире искусства ещё не было ситуации, под которую мем «Я работаю на отвали, как и все здесь» подходил бы больше.

Только взгляните на этих Джерри и Бет.

© Кадр из аниме "Рик и Морти"

А как вам Саммер?

© Кадр из аниме "Рик и Морти"

Морти тоже хорош.

© Кадр из аниме "Рик и Морти"

Как и Рик.

© Кадр из аниме "Рик и Морти"

Пару раз герои толкают нескучные речи и как минимум неплохо шутят, но и тогда их не воспринимаешь всерьёз. Уж больно примитивны и уродливы эти ребята.

Не выручает и сюжет. Он уступает даже проходным приключениям из основного мультсериала, но всё же содержит интересные моменты. Морти тут попадает в мультивселенную и переживает разное будущее: в одном становится гениальным миллиардером, в другом — неудачником с паршивым браком. Казалось бы, история должна вызвать хоть какие-то чувства, но зритель в лучшем случае ощутит пустоту. Такому Морти сопереживать совсем не хочется!

На всю первую серию не нашлось ни единого кадра, который не вызвал бы отвращения. Разные цивилизации, альтернативные миры, Земля с видом из космоса, технологичные корабли — всё нарисовано по принципу «палка-палка-огуречик». Даже ребёнок, который пару месяцев ходил на уроки рисования, справился бы лучше.

Почему так вышло? Вероятно, весь проект был задумкой эффективных менеджеров, которые услышали о популярности «Магической битвы» и «Поднятия уровня в одиночку» и решили заработать на анимешниках. Вот только за всеми популярными аниме стояли люди с талантом, любовью к своему делу и желанием сделать нечто крутое. А на «Рика и Морти» всем было плевать.

Есть примеры мультсериалов, которые, несмотря на ужасные рисовку и отзывы, продолжают развиваться. Взять хотя бы «Велму» с рейтингом 1.6 на iMDB и двумя сезонами. Но там хотя бы была провокация — в первых же сценах нам показывали спаривающихся тараканов. Авторы понимали, что делают дрянь, и откровенно издевались над зрителем — и кому-то это нравилось. Но создатели «Рика и Морти» даже ниже пояса не бьют. Им, наверное, лень.

«Рик и Морти: Аниме»: стоит ли смотреть?

Аниме по «Рику и Морти» не стоит смотреть даже ленивым.

Оценка «Рик и Морти: Аниме» — 1 из 10

Понравилось

Сериал рано или поздно заканчивается.

Не понравилось