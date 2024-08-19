Опубликован трейлер фильма «Вампиры легкого поведения»

Дэмиэн Льюис и Келли Макдональд пытаются противостоять своей природе в трейлере «Вампиров лёгкого поведения»
Первый трейлер фильма «Вампиры лёгкого поведения» (The Radleys) представила 19 августа 2024 года кинокомпания Sky Cinema. Черная комедия режиссера Эроса Лина («Доктор Кто», «Тёмные начала») основана на романе Мэтта Хейга.
Рэдли — обычная на первый взгляд семья: мама, папа, сын и дочка, - сообщается с синопсисе. – Но на самом деле супруги - вампиры «в завязке». Когда они сообщают своим детям-подросткам правду об их истинной природе, ими овладевают кровожадные инстинкты, да к тому же на пороге неожиданно появляется дальний родственник, чтобы вернуться и разрушить некогда идеальную провинциальную жизнь Рэдли.
Роль главы семейства Питера (и его родственника Уилла) исполнил Дэмиэн Льюис, его жены Хелен – Келли Макдональд, их дочери Клары – Бо Брагасон, сына Роуэна - Гарри Баксендейл, а также в фильме снялись Софи Ди Мартино, Стивен Уоддингтон, Шон Паркес, Джей Ликурго и др.
Премьера «Вампиров лёгкого поведения» состоится 20 августа на Эдинбургском международном кинофестивале, в британский прокат фильм выйдет 18 октября, а в российский его выпустит 7 ноября кинокомпания «Экспонента».