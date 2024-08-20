$89.54+0.6498.94+1.10
Войти в почту

В Калининграде открывается XII кинофестиваль "Короче"

В Калининграде 20 августа открывается XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче". В программе мероприятия 6 полнометражных картин и 30 короткометражек, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

В Калининграде открывается XII кинофестиваль «Короче»
© Unsplash

В конкурсных программах участвуют российские картины, произведенные в 2023-2024 годах, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.

Так, дебютную программу представят полнометражные картины, премьера которых состоится на фестивале. Изначально в конкурсной программе были заявлены семь таких фильмов, однако фильм "Слон" Маруси Фоминой не будет участвовать.

В секции остались заявленными комедия "Втроем" Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли работницы министерства культуры, жизнь которой кардинально меняется благодаря командировке в Пермский край; фантастическая драма "Реплика" Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях; драма "Чистый лист" о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой; социальная трагикомедия о любви к жизни "Точка опоры" Александра Андреева с Гелой Месхи, Ильей Борисовым и Артемом Быстровым, который также является сопродюсером фильма; черно-белый психологический триллер "Вдохновение" Константина Еронина с Вячеславом Кормильцевым и Михаилом Евлановым и экологическая комедия Евгения Корчагина "Говорит Земля!" с Антоном Филипенко, Ириной Горбачевой, Гошей Куценко, Степаном Девониным и Еленой Подкаминской.

На участие в короткометражной секции в 2024 году было подано более 1,5 тыс. заявок. В итоговую программу вошли 30 фильмов разных жанров.

XII российский фестиваль "Короче" проходит с 20 по 25 августа в Калининграде. По традиции посетить фестивальные показы смогут все желающие по регистрации на сайте.

Фестиваль "Короче" был создан в 2013 году, чтобы открыть путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф. Ежегодно смотр открывает новые имена, фильмы-участники его программ продолжают жизнь в индустрии - получают призы на российских и международных фестивалях, выходят в широкий прокат и в онлайн-кинотеатрах.

Фильмы и сериалы
Слон
Короче
Степан Девонин
Антон Филипенко
Софья Лебедева
Елена Подкаминская
Илья Борисов
Никита Ефремов
Артем Быстров
Евгений Корчагин
Елена Лядова
Ирина Горбачева
Александр Андреев
Михаил Евланов
Ирина Старшенбаум
Гела Месхи
Гоша Куценко