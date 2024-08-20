В Калининграде открывается XII кинофестиваль "Короче"

В Калининграде 20 августа открывается XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче". В программе мероприятия 6 полнометражных картин и 30 короткометражек, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

© Unsplash

В конкурсных программах участвуют российские картины, произведенные в 2023-2024 годах, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.

Так, дебютную программу представят полнометражные картины, премьера которых состоится на фестивале. Изначально в конкурсной программе были заявлены семь таких фильмов, однако фильм "Слон" Маруси Фоминой не будет участвовать.

В секции остались заявленными комедия "Втроем" Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли работницы министерства культуры, жизнь которой кардинально меняется благодаря командировке в Пермский край; фантастическая драма "Реплика" Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях; драма "Чистый лист" о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой; социальная трагикомедия о любви к жизни "Точка опоры" Александра Андреева с Гелой Месхи, Ильей Борисовым и Артемом Быстровым, который также является сопродюсером фильма; черно-белый психологический триллер "Вдохновение" Константина Еронина с Вячеславом Кормильцевым и Михаилом Евлановым и экологическая комедия Евгения Корчагина "Говорит Земля!" с Антоном Филипенко, Ириной Горбачевой, Гошей Куценко, Степаном Девониным и Еленой Подкаминской.

На участие в короткометражной секции в 2024 году было подано более 1,5 тыс. заявок. В итоговую программу вошли 30 фильмов разных жанров.

XII российский фестиваль "Короче" проходит с 20 по 25 августа в Калининграде. По традиции посетить фестивальные показы смогут все желающие по регистрации на сайте.

Фестиваль "Короче" был создан в 2013 году, чтобы открыть путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф. Ежегодно смотр открывает новые имена, фильмы-участники его программ продолжают жизнь в индустрии - получают призы на российских и международных фестивалях, выходят в широкий прокат и в онлайн-кинотеатрах.