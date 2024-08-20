Номинант на "Оскар" Бронзит представит два новых мультфильма в 2024 году

Российский режиссер анимационных фильмов, сценарист, художник-аниматор, двукратный номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит готовится к выходу двух фильмов. В 2024 году в прокат выйдут полнометражная картина "Лунтик. Возвращение домой" и мультфильм под названием "Мусор".

"Мы с коллегой Дмитрием Высоцким сейчас заканчиваем еще один полнометражный фильм под названием "Мусор", спонсируемый Фондом кино. Там в усиленном режиме идет работа над звуком. То есть у меня в этом году выходит два полнометражных фильма", - рассказал в интервью ТАСС режиссер.

Предполагается, что аудитория фильма - семейная, он рассчитан на широкий возрастной диапазон.

"Фильм "Мусор" не на экологическую тему, хотя по касательной она там задевается. Мусор - это все то, что мы выкидываем на помойку. Это практически метафора выброшенного, ненужного человека", - пояснил Бронзит.

Помимо этого, мультфильм Бронзита "Лунтик. Возвращение домой" выйдет в прокат уже 29 августа. История Лунтика будет впервые представлена в полном метре после вышедшего в 2006 году на телеэкраны сериала "Лунтик и его друзья", отметил Бронзит.

"Если есть длительный успешный сериал - это довольно закономерная история, когда студия на его основе решает сделать полнометражный фильм. Бывает и иначе: сначала делается полнометражное кино, и, если фильм успешен, по его мотивам снимается сериал. Сериал "Лунтик" очень любят дети. Ему почти 18 лет. Он достиг своего совершеннолетия, и на нем выросло целое поколение. Поэтому и появился наш фильм", - поделился Бронзит.

"Лунтик и его друзья" - российский мультсериал, транслируется на телевидении с 1 сентября 2006 года по настоящее время. Ключевой темой являются приключения маленького космического пришельца Лунтика. Мультсериал транслировали в Китае, США, Канаде, арабских государствах и странах Латинской Америки. На сегодняшний день в эфир вышло 544 серии.