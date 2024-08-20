Режиссер Бронзит назвал мультфильм о Лунтике своей лучшей работой

Мультфильм Константина Бронзита "Лунтик. Возвращение домой" выйдет в прокат 29 августа. Режиссер назвал эту работу лучшей в своей карьере в беседе с корреспондентом ТАСС.

"У меня ощущение, что это один из лучших фильмов в моей карьере. К нему как к кинопродукту у меня меньше всего претензий. В большинстве своих предыдущих работ, как в авторских, так и в коммерческих, у меня, к сожалению, много вопросов к самому себе", - рассказал Бронзит.

По словам режиссера, ожидание фильма для него волнительно. Художника интересует, прежде всего, как картину встретит публика.

История Лунтика будет впервые представлена в полном метре после вышедшего в 2006 году на телеэкраны сериала "Лунтик и его друзья".

"Лунтик и его друзья" - российский мультсериал, транслируется на телевидении с 1 сентября 2006 года по настоящее время. Ключевой темой являются приключения маленького космического пришельца Лунтика. Мультсериал транслировали в Китае, США, Канаде, арабских государствах и странах Латинской Америки. На сегодняшний день в эфир вышло 544 серии.