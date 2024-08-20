Режиссер «Лунтика» раскрыл подробности о новом полнометражном мультфильме

Мультфильм "Лунтик. Возвращение домой", где главному герою удается найти свою маму, выйдет в прокат в России 29 августа. История Лунтика будет впервые представлена в полном метре после вышедшего в 2006 году на телеэкраны сериала "Лунтик и его друзья". Как пошутил режиссер Константин Бронзит, проект уже достиг своего совершеннолетия. Создатель "Лунтика" и номинант на "Оскар" рассказал ТАСС о хитростях работы аниматора, своих новых проектах и дал советы молодым художникам.

© Кадр из мультфильма

— Совсем скоро в прокат выйдет ваш новый мультфильм "Лунтик. Возвращение домой", первый полнометражный фильм знаменитой франшизы. Как появилась идея?

— Если есть длительный успешный сериал — это довольно закономерная история, когда студия на его основе решает сделать полнометражный фильм. Бывает и иначе: сначала делается полнометражное кино, и, если фильм успешен, по его мотивам снимается сериал. Сериал "Лунтик" очень любят дети. Ему почти 18 лет. Он достиг своего совершеннолетия, и на нем выросло целое поколение. Поэтому и появился наш фильм.

— Как долго велась работа над полным метром?

— Мы делали этот фильм чуть меньше двух лет. В среднем в России такая работа занимает полтора — два года. В Голливуде такому проекту уделяется от трех до пяти лет.

— Как себя ощущаете перед выпуском нового детища?

— Мне волнительно. Интересно, как встретит его публика. У меня ощущение, что это один из лучших фильмов в моей карьере. К нему как к кинопродукту у меня меньше всего претензий. В большинстве своих предыдущих работ, как в авторских, так и в коммерческих, у меня, к сожалению, много вопросов к самому себе.

— "Лунтик" вышел в 2006 году, и его тогдашняя аудитория уже изрядно подросла.

— Негласный опрос населения уже много чего показал. Под трейлерами фильма в YouTube много чатов, где люди пишут о своих ощущениях по поводу предстоящей премьеры. Среднестатистический отклик такой: "Наконец-то выпустили этот фильм. Я вырос на нем. "Лунтик" — это мое детство", и т.д.

— То есть это даже подростки и повзрослевшие люди?

— Да, они готовы пойти в кино. У них есть интерес — и это замечательно. Также пойдут детишки, которые позже подключились к сериалу, в 2010–2015 годах. Придут и их родители, по долгу службы, потому что их привели дети. Я думаю, что фильм им понравится и сработает сарафанное радио. Не исключаю даже, что дети, устроив истерику, потащат родителей на фильм второй раз. Шучу.

— В работе над полным метром принимала участие та же команда, что и ранее?

— Да, это все те же аниматоры, художники, актеры и звукорежиссеры, которые почти 18 лет создавали сам сериал.

— А как появился сценарий?

— Сценарий мы написали еще 10 лет назад с коллегами Дариной Шмидт, которая когда-то и нарисовала Лунтика, и режиссером Дмитрием Высоцким. Но в тот момент продюсеры его придержали, положили в стол. Видимо, будучи более прозорливыми, они тогда почувствовали, что время для этого фильма еще не пришло.

— То есть это просто продюсерский прагматизм?

— Прагматизм — основа продюсерской профессии. Без него студии разорятся. И, согласно стратегии развития, продюсеры определяют, какие проекты запустить, а какие придержать. Главное, когда продюсеры вернулись ко мне с этим проектом, у меня не пропал к нему интерес. И я ровно с таким же огоньком, с каким мы с коллегами писали сценарий, принялся делать этот фильм уже как режиссер.

— А озвучка?

— В озвучивании фильма принимала участие все та же "банда" актеров, которая подарила свои голоса персонажам сериала. Но иначе в данном случае и не могло быть. Хотя в фильме есть несколько новых ролей. Одну из них, как это иногда принято у режиссеров, озвучил я.

— Вы довольно часто в своих мультфильмах озвучиваете роли. Почему так происходит?

— Режиссер анимационного кино вырастает из профессии аниматора. Аниматор — это человек, который рисует и одушевляет персонажей. Это, собственно, актерская профессия. Но актер в игровом кино работает перед камерой своей мимикой и жестами. Аниматор же представляет все в голове: как его персонаж Алеша Попович, Лунтик или еще кто-либо поведет себя на экране. И через свой мозг посылает сигналы на кончик своего карандаша, заставляя персонажей плакать или смеяться. Поэтому актерство, лицедейство у нас в крови. Соответственно, ничего удивительного, что иногда мы своим голосом можем озвучить какого-нибудь персонажа. Главное, чтобы голос слился с ним воедино. Поэтому я едва ли смог бы озвучить какую-нибудь бабочку. Хотя смотря какая бабочка…

— Есть ли у вас проекты, которые лежат в столе долгое время?

— У меня есть один короткометражный фильм, который варится в моей голове уже лет 15. Но отвар пока так и не достиг нужной консистенции. Ничего, пусть варится. Я не переживаю по этому поводу. Я не из тех режиссеров, кто судорожно спешит делать кино.

— Что еще сейчас в разработке или уже в производстве?

— Мы с коллегой Дмитрием Высоцким сейчас заканчиваем еще один полнометражный фильм под названием "Мусор", спонсируемый Фондом кино. Там в усиленном режиме идет работа над звуком. То есть у меня в этом году выходит два полнометражных фильма.

Фильм "Мусор" не на экологическую тему, хотя по касательной она там задевается. Мусор — это все то, что мы выкидываем на помойку. Это практически метафора выброшенного, ненужного человека. Аудитория — опять же семейная. Мы придумали историю, которая должна понравиться всем.

— Как все-таки создавать кино — массово, зрелищно или все-таки должно остаться место чему-то авторскому? Как найти баланс между этим, оставшись художником, и нужно ли?

— Ровно так, как вы описали. Мои учителя научили меня одной простой вещи. Совершенно неважно, какое кино вы делаете: сугубо авторское или коммерческое. Важно к любому проекту относиться как к авторскому. Но это не о том, что нужно уводить ум за разум. Речь о том, чтобы вы работали на проекте со стопроцентной отдачей.

Допустим, я делаю коммерческий проект, рассчитанный на массового зрителя. Что-то типа "попкорна". Тут у режиссера нет тотальной свободы. При выполнении таких задач есть свои ограничения, нужно соблюдать определенные правила игры: они не секретны, мы все их знаем. Но в рамках этого коридора ты обязан сделать все, что в твоих силах.

— Вы упомянули учителей. Вы ведь и сами преподаете.

— Наша режиссерская деятельность всегда предполагает момент преподавания и передачи опыта. Помимо этого, я обучаю студентов в петербургском Университете профсоюзов на режиссуре мультимедиа. Также иногда провожу мастер-классы, выездные сессии.

— Чему бы вы хотели научить? Что главное?

— Я в таких случаях всегда вспоминаю слова теолога и богослова Павла Флоренского. У него есть фундаментальная мысль: "Привыкайте, приучайте себя все, что бы вы ни делали, делать отчетливо, с изяществом, расчлененно; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как. Помните, в "кое-как" можно потерять всю жизнь, и напротив, в отчетливом, ритмичном делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, может быть, источником нового творчества. Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль — это Божий дар, и она требует ухода за собой".