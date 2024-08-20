В Тольятти пройдет кинопоказ внеконкурсных работ фестиваля уличного кино

Зрители увидят киноальманах, который организаторы создали вместе с кинофестивалем "Лампа" (6+). В этот день на экранах покажут фильмы внеконкурсной программы. Среди них:

© СОВА

"Куда уходят папы" (6+) Алины Хабаровой. Это киноповесть о маленькой девочке и ее временно пропавшем папе;

"Большая восьмерка" (12+) режиссера Ивана Соснина. История про обычного работягу Ивана, который хочет спасти бездомных собак;

"Каждый 88" (12+) Дарьи Лебедевой. Рассказ про советского солдата, его гибель и попадание в странный мир, о котором не написано ни в одной книге;

"ИДА" (12+) Ирины Вороновой - это история про пожилого обитателя дома престарелых. Однажды, перед 9 Мая, прошлое настигает его самым неожиданным образом;

"А" (12+) Татьяны Жуковой. Этот фильм рассказывает про девушку Лену, которая должна собрать и вывезти вещи из проданного дома. Но в ее планы вмешивается сумасшедший сосед Игорь, он постоянно сидит на дереве и кричит.

Организаторы кинопросмотра напоминают, что на мероприятие можно взять походные стульчики, пледы, пенки и чай в термосе. Начало сеанса в 20:30, вход свободный.

Ранее мы писали, что в Самаре выступит один из авторов подкаста о кино "Крупным планом" (12+).