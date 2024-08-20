«Париж, Техас» Вима Вендерса выйдет на экраны в новом качестве

Компания Russian World Vision готовит к повторному выпуску в прокат один из лучших фильмов немецкого классика Вима Вендерса - снятый в США роуд-муви "Париж, Техас". Картина выйдет на большие экраны в обновленной 4К-реставрации, приуроченной к 40-летию с момента выхода фильма. Реставрация картины проходила под кураторством самого режиссера, который тщательно следил за сохранением качества и цветокоррекции оригинальной картины. Премьера этой обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года.

"Париж, Техас" 一 пронзительная история о потерянности и поисках, о раскаянии и надеждах на второй шанс, об отголосках любви и неумении обращаться с этим хрупким чувством. Главный герой картины - бродяга Трэвис Хендерсон, который после четырех лет скитаний в пустыне должен вновь воссоединиться с обществом, с женой и маленьким сыном, с самим собой. Хотя все считают его пропавшим без вести.

В 1984 году картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. В главных ролях Гарри Дин Стэнтон ("Чужой", "Зелёная миля") и Настасья Кински ("Тэсс", "Внутренняя империя", "Небо над Берлином-2").

Идея создания фильма появилась у Вима Вендерса после его первого посещения Америки. Эта поездка оставила глубокое впечатление, и он загорелся целью создать "американскую историю". Изначальной задумкой Вендерса было показать страну во всем ее многообразии - от захолустных городков до могучих мегаполисов, от выжженных солнцем пустынь до морозной Аляски. Но сценарист картины актер, режиссер и драматург Сэм Шепард убедил Вендерса, что все грани США можно найти в одном штате - Техасе.

Фильм выйдет на экраны российских кинотеатров 19 сентября.