Представляем топ-10 исторических дорам с высоким рейтингом

Что нужно знать о жанре исторической дорамы

Корейская культура уверенно утвердилась в мировых трендах, и дорамы (так называют все азиатские сериалы) стали обретать свои поджанры и уникальную терминологию. Одним из популярных поджанров является "сагык" - историческая дорама. В то время как классический формат корейских дорам обычно включает один сезон из 16-ти серий, исторические сериалы могут порадовать зрителей большим количеством эпизодов.

Еще в начале 2000-х жанр исторических дорам был популярен по большей части среди старшего поколения, однако киноделы нашли способ привлечь к нему и молодежь. Так появился жанр "фьюжн сагык", который сочетает исторические факты с вымышленными людьми или событиями. К этому жанру и принадлежит большинство самых рейтинговых на сегодняшний день дорам.

Стоит отметить, что у поклонников азиатской культуры большой любовью пользуются и китайские дорамы. Хотя эти сериалы чуть менее популярны за пределами Азии, все же они находят свою нишу на мировых стримингах и ТВ. Предлагаем вашему вниманию список самых популярных корейских и китайских исторических дорам. Каждый из этих сериалов полюбился зрителям за уникальные сюжетные линии и привлекательные культурные элементы.

Лучшие корейские исторические дорамы

"Императрица Ки"

История, биография, драма, мелодрама, 2013

51 эпизод

Режиссеры - Хан Хи, Ли Сон Джун

В ролях - Ха Джи Вон, Чу Джин Мо, Чи Чхан Ук, Пэк Чин Хи, Ким Со Хен

Действие сериала происходит во времена государства Корё, то есть в XIII-XIV веках. Корейское государство в тот период подвергалось набегам монгольских захватчиков, и главная героиня, юная Ки Сын Нян, во время одного из них потеряла мать. Чтобы выжить, ей нередко приходилось притворяться мальчиком. Впоследствии короля свергают, а страна входит в состав империи Юань. Ки Сын Нян становится служанкой при дворе императора.

Несмотря на тяжелые условия, Сын Нян проявляет несгибаемую силу воли и умение адаптироваться, в итоге завоевывая влияние при дворе.

Главной сюжетной линией являются ее отношения с несколькими мужчинами, что приводит ко множеству драматичных поворотов и конфликтов. Сериал раскрывает темы любви, предательства, власти и выживания, делая акцент на исторических событиях и личных судьбах.

Зрители полюбили "Императрицу Ки" за захватывающие сражения, масштабные декорации, эффектные костюмы, музыку и, конечно, сюжет. Этот сериал стоит смотреть всем, кто любит наполненные действием и масштабом фильмы. Здесь присутствуют интриги, предательство, доблесть, трагедия войны, неразделенная любовь и многое другое.

Сериал транслировался более чем в 70 странах и имел высокие рейтинги. Успех "Императрицы Ки" во многом способствовал возрождению интереса к драмам жанра "сагык" в Корее.

"Мистер Солнечный Свет"

История, мелодрама, драма, 2018

24 эпизода

Режиссеры - Ли Ын Бок, Чон Джи Хен

В ролях - Ли Бен Хон, Ким Тхэ Ри, Ю Ен Сок, Пен Е Хан, Ким Мин Джон

В центре сюжета - Ю Джин - корейский мальчик, который родился рабом в государстве Чосон и рано остался сиротой. После множества лишений и горестей Ю Джин при помощи христианского миссионера сбегает в Соединенные Штаты. Взрослый герой становится военным, а после возвращается на родину как американо-корейский гражданин.

В Корее юноша влюбляется в девушку Ко Э Шин, снайпера армии ополченцев, которые сражаются за независимость государства. Другим препятствием их отношениям, помимо военно-политических аспектов, является принадлежность возлюбленной Ю Джина к дворянскому классу, а также ее помолвка с представителем местной аристократии.

Дораму "Мистер Солнечный Свет" стоит смотреть не только из-за красивой истории любви, но и как глубокое размышление о личном выборе каждого человека. Сюжет поднимает важные вопросы об идентичности, свободе и судьбе страны в условиях колониальной угрозы.

Для съемок большого количества сцен были специально выстроены масштабные декорации, что добавило финальной картинке реалистичности и глубины.

Несмотря на обилие хороших отзывов и высокие рейтинги, "Мистер Солнечный Свет" все же подвергался критике. Так, сериал обвиняли в неточной демонстрации исторических событий 1900-х годов, в частности, в излишне прояпонской позиции. При этом нашлось и противоположное мнение: часть зрителей заявила, что дорама навязывает стереотипные представления об американцах-героях и японцах-злодеях.

"Королева Сондок"

История, биография, 2009

62 эпизода

Режиссеры - Ким Гын Хон, Пак Хен Гюн

В ролях - Ли Е Вон, Ко Хен Джон, Пак Е Джин, Ом Тхэ Ун, Ким Нам Гиль

Эта историческая драма рассказывает о жизни королевы Сондок, одной из первых женщин-правительниц в древней Корее, жившей во времена государства Силла.

У короля Чинпхена появляются дочери-близнецы. Опасаясь волнений из-за существующего в обществе пророчества о близнецах, глава государства решает отправить одну из девочек подальше от двора. Так, главная героиня Докман (позже - Сондок) растет вдали от дома, в вечной опасности и неведении, но в результате становится умной и решительной девушкой. По воле судьбы она возвращается в родной дворец, где ей открывается правда о ее происхождении.

Докман имеет образование и изучает военное дело, что немало помогает ей в жизни. В судьбе будущей королевы много трудностей: борьба с врагами и интригами в собственном дворце. И друзья, и враги оказывают на нее влияние, и у героини складываются сложные отношения с родными.

У власти Сондок стремится объединить разрозненные корейские земли и утвердить свое могущество, несмотря на предвзятое отношение к женщинам на престоле. Она справляется с испытаниями и становится символом силы и мудрости, оставляя свой след в истории.

Стоит отметить, что данный сериал хоть и реконструирует известные исторические события, все же не отражает реальную историю. Создатели дорамы изменили многие моменты в угоду сюжету - внимательные зрители могут найти несовпадения в датах, возрастах и даже характерах реальных персонажей.

"Красная манжета"

Биография, история, мелодрама, 2021

17 эпизодов

Режиссеры - Чон Джи Ин, Сон Ен Хва

В ролях - Ли Джун Хо, Ли Сэ Ен, Кан Хун, Чан Хи Джин, О Дэ Хван, Со Хе Рим

Сериал рассказывает о запретной любви между корейским королем и его придворной дамой. Ли Сан, наследный принц королевства Чосон, после убийства своего отца готовится занять трон. Однажды он встречает девушку Сон Док Им, и между ними возникает глубокое чувство. Влюбленные хотят быть вместе, несмотря на возникающие вокруг интриги и требования дворянства. При этом свободолюбивая Сон Док Им не желает терять независимость и быть лишь одной из многих наложниц короля.

В отличие от большинства исторических дорам, тут уделено немного внимания военным баталиям или хроникам государственной деятельности. На первом плане "Красной манжеты" - любовная линия, а также придворные интриги и секреты.

В названии сериала скрыт значимый символ той эпохи. Красные манжеты на рукавах носили на официальной одежде королевские придворные дамы. Таким образом, манжета становится метафорой сложных отношений между главными героями, подчеркивает социальный барьер между ними.

"Под зонтом королевы"

Комедия, история, 2022

16 эпизодов

Режиссер - Ким Хен Щик

В ролях - Ким Хе Су, Ким Хэ Сук, Чхве Вон Ен, Ким И Сон, Мун Сан Мин

Действие этой дорамы разворачивается в вымышленный период правления династии Чосон. В центре сюжета - королева Хва Рен, чьи сыновья растут настоящими разгильдяями. Чтобы сделать из принцев достойных наследников престола, королева решает не следовать признанным протоколам воспитания монарших особ и отправляется со взрослыми детьми в путешествие.

Сюжет затрагивает темы материнства, преданности, власти и личных жертв, добавляя элементы драмы, комедии и романтики. Сериал полон ярких, тщательно прорисованных персонажей и запутанных отношений, что делает его увлекательным для зрителей, которые интересуются историческими драмами с эмоциональной глубиной.

Название дорамы - "Под зонтом королевы" - тоже заключает в себе метафорический смысл. Мать-королева старается укрыть близких своим зонтом от жизненных бурь. Этот прием весьма полюбился зрителям и не раз обыгрывается в сериале.

Лучшие китайские исторические дорамы

"Покорение дворца Яньси"

Мелодрама, история, 2018

70 эпизодов

Режиссер - Хуэй Кайдун, Вэнь Дэгуан

В ролях - У Цзиньянь, Не Юань, Лю Эньшан, Чармейн Ше, Анна Фан

Сюжет разворачивается в эпоху династии Цин, и центром его повествования является сложная жизнь в императорском дворце Цяньлуна.

Главная героиня сериала - Вэй Инло - жаждет стать наложницей короля. При этом ее мотив отличается от мотивов множества других претенденток на это место. Старшая сестра Инло погибла при загадочных обстоятельствах, и девушка хочет выяснить все обстоятельства ее смерти. Ради своей цели она проходит испытания в Запретном городе и, наконец, попадает во дворец. Ей предстоит не только узнать правду о произошедшем с сестрой, но и попасть в эпицентр интриг, сблизиться с императрицей и, конечно, влюбиться.

Сериал был невероятно популярен и быстро завоевал аудиторию на всем азиатском рынке. В самом Китае он установил рекорд по однодневным просмотрам в интернете с цифрой 530 млн просмотров. Зрители хвалили "китайскую Золушку" за качественные костюмы, решительную героиню и историческую достоверность.

"Возрождение фениксов"

Драма, мелодрама, 2018

70 эпизодов

Режиссеры - Лю Хайбо, Шэнь Янь

В ролях - Чэнь Кунь, Юань Хун, Ни Ни, Энджел Ван, Бай Цзинтин, Лю Миньтао

Сюжет этой исторической дорамы, без неожиданностей, крутится вокруг борьбы за престол. Главный герой - юноша Нин И, один из шести принцев империи Тяншэн. Его старший брат был обвинен в измене государству, и теперь Нин И желает отомстить. Вместе со своим союзником Синь Цзыянем он тайно создает шпионскую сеть при дворе и ждет наилучшего момента для совершения возмездия. Чтобы не выдать врагам своих планов, герой изображает беззаботного дворянина, которому нет никакого дела до власти.

Он заводит дружбу с Фэн Чжи Вэй, которую семья изгоняет из дома из-за ложного обвинения в преступлении. Нин И и его соратник помогают девушке под видом мужчины поступить в престижное учебное заведение - Академию Цинмин, где она сможет тайно служить их цели. Чжи Вэй смела и не останавливается перед трудностями, но ей предстоит раскрыть тайну своего происхождения и понять, сможет ли она быть вместе с Нин И, в которого влюблена.

Сюжет сериала основан на книге популярной китайской писательницы Тянься Гуйюань "Восхождение фениксов". Книга была бестселлером во многих странах, после чего Netflix решил экранизировать ее с известными китайскими актерами в главных ролях.

"Эпопея империи Цинь"

История, драма, 2020

78 эпизодов

Режиссер - Янь И

В ролях - Дуань Ихун, Ли Хунтао, Ли Найвэнь, Ван Цинсян, Вивиан У, Синь Байцинь

Действие разворачивается в Китае в Период Сражающихся царств, названный так за жестокие войны между семью существующими на той территории государствами. Вокруг хаос, угрозы внутренней смуты и внешние враги. Главным героем является молодой, но амбициозный принц Цинь Ин Чжэн, который мечтает объединить разрозненные царства в единую империю. Герой много лет провел в плену у врагов, которые взяли его в качестве заложника, так как он являлся внуком главы соседнего государства. Наследному принцу удается сбежать, но его жена и ребенок остаются в руках противника.

Ин Чжэн, готовясь к восхождению на трон, сталкивается с интригами, заговорщиками и предателями. Вместе с группой преданных сторонников, включая хитроумного стратега и искусного воина, он начинает борьбу за власть.

"Эпопея империи Цинь" - это история о власти, любви, предательстве и наследии, показывающая, что истинное величие заключено не только в завоеваниях, но и в понимании человеческой природы. Сериал имел хорошие рейтинги с самых первых эпизодов, вышедших в эфир. Эта дорама, которую иногда называют китайской "Игрой престолов", успешно сочетает множество жанров, от драмы до политического триллера.

Кстати, именно главный герой сериала - реальный исторический персонаж Цинь Ин Чжэн - является основателем первой императорской династии в Китае.

"Красавица Хаолань"

Драма, мелодрама, история, 2019

62 эпизода

Режиссер - Ли Тат Чиу

В ролях - У Цзиньянь, Не Юань, Мао Цзыцзюнь, Цзян Цзысинь, Хай Лин, Ван Чжифэй, Нин Цзин

Главная героиня сериала - Ли Хаолань, дочь высокопоставленного чиновника при дворе императора. Любящий, но властный отец предпочитает выдать дочь замуж за выбранного им человека, но Хаолань не желает покориться воле отца. Она надеется сочетаться браком со своим возлюбленным - наследным принцем. Однако ее мечтам не суждено сбыться, и Хаолань сталкивается с интригами, жестоким предательством и в результате теряет все.

Героиня из жизни, полной надежд и светлого будущего, попадает в рабство. Ее быстро примечает богатый человек по имени Люй Бувэй, который покупает девушку. Хозяин и рабыня заключают договор, и у Хаолань появляется шанс на возмездие.

Сюжет дорамы частично вдохновлен популярным китайским комиксом (маньхуа), что делает его привлекательным для поклонников этого жанра.

"Ветер из Лунси"

История, триллер, драма, 2022

24 эпизода

Режиссер - Лу Ян

В ролях - Чэнь Кунь, Бай Юй, Не Юань, Чан Юань, Анджела Бейби, Сунь И, Инь Чжушэн

В основе этой дорамы - реальные исторические события и одноименный роман авторства Ма Боюна.

Действие сериала происходит в эпоху Троецарствия в 228 году, когда на территории Китая существовало несколько могущественных царств, отчаянно воюющих между собой. Когда армия одного из них - Шу - потерпела поражение от солдат государства Вэй, разведка проигравшей стороны начинает подозревать, что получила неверные сведения. В Вэй находится вражеский шпион Чэнь Гун, который и передал информацию о подготовке предстоящего сражения. Приказ проникнуть на территорию врага получает Сюнь Сюй - второй человек в контрразведке и очень способный шпион. Ему предстоит встретиться с Чэнь Гуном (и по совместительству своим родственником) и расследовать его возможную измену.

Сериал стоит смотреть всем, кто любит захватывающие шпионские игры, от которых зависят судьбы государств. Не останутся равнодушными и любители героического эпоса и военных драм.

В Китае "Ветер из Лунси" транслировался в прайм-тайм на восьми каналах Центрального телевидения, что говорит о большой популярности данной дорамы. После колоссального успеха на родине известность сериала вышла за пределы страны.