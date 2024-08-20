В Югре пройдут съемки первого из трех фильмов о русских царевнах

Цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах планируется снять в Ханты-Мансийском автономном округе благодаря действующим в регионе мерам поддержки - это "Сказка о спящей царевне", "Принцесса на горошине" и "Царевна Несмеяна". Производство фильмов запланировано на 2025-2027 годы, а премьера первой из кинолент ожидается в 2026 году и может пройти на полях Международного кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил ТАСС генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев.

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"Кинокомпания снимет на территории Югры, Москвы, Московской области и в ряде других регионов цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах: "Сказка о спящей царевне", "Принцесса на горошине" и "Царевна Несмеяна", что будет способствовать развитию межрегионального взаимодействия и популяризации регионов России. Производство фильмов запланировано на 2025-2027 годы. Съемки первой картины - "Сказка о спящей царевне" - запланированы на зиму-весну 2025 года, а премьера, предварительно, состоится в 2026 году и может пройти в том числе на кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режиссером и автором сценария проекта выступит Евгений Бедарев ("Тариф "Новогодний", "Домовой", "Пока цветет папоротник").

"В картинах мы покажем разнообразную природу и уникальные локации нашей страны. Этот цикл нацелен на популяризацию русской национальной культуры и сохранение традиций. В фильмах зрители увидят знакомых с детства сказочных героев и волшебные предметы, а также известные сюжеты, которые получат современное переосмысление. <…> Благодаря действующим мерам поддержки в Югре нам предоставят в аренду необходимое киносъемочное оборудование, окажут административную поддержку, сможем претендовать на получение рибейтов, планируется привлечение финансирования со стороны коммерческих банков", - добавил Мелентьев.

В Югре запланировано создание технологического кинокластера, что обеспечит необходимые условия для полного цикла современного кинопроизводства, включая работы постпродакшна и создание компьютерной графики, а также реализацию образовательных программ, что позволит привлечь креативную молодежь Югры.