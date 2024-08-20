Режиссер объяснил, сколько времени уйдет на графику в новом «Супермене»

31 июля завершились съёмки фильма «Супермен» — лента выступит перезапуском киновселенной DC. В отличие от многих современных блокбастеров, на создание спецэффектов для картины уйдёт целый год — это куда больший срок, чем у конкурентов из Marvel.

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Как объяснил глава киновселенной DC и одновременно режиссёр ленты Джеймс Ганн, он изначально планировал дать VFX-специалистам достаточно времени для создания качественных спецэффектов. Постановщик напомнил, что очень уважает коллег по визуальным эффектам, поэтому всегда стремится предоставить им как можно больше возможностей выполнить свою работу качественно.

"Я всегда давал своим коллегам-художникам по визуальным эффектам время, чтобы они выполняли свою работу должным образом, и проявлял к ним уважение, которое они заслуживают. И качество визуальных эффектов в моих фильмах одинаково высокое из-за этого (а также потому, что мои друзья из Weta, Framestore, ILM и других студий потрясающе талантливы)."

Премьера фильма «Супермен» состоится 11 июля 2025 года. Роль Человека из стали досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн.