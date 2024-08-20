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В Сети появился отрывок из второго "Битлджуса"

В Сети опубликован отрывок из второй части "Битлджуса" режиссера Тима Бертона.

В Сети появился отрывок из второго «‎Битлджуса»‎
© Российская Газета

По сюжету фильма три поколения семьи Дитц возвращаются в свой дом на Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую всё ещё преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда её дочь-подросток Астрид обнаруживает спрятанный в подвале портал в загробную жизнь. Когда имя озорного духа Битлджуса повторится трижды, он снова начнёт сеять хаос в доме семьи Дитц.

В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Джастин Теру, Кэтрин О'Хара, Дэнни Де Вито, Берн Горман, Эми Натталл и другие.

Мировая премьера состоится 6 сентября.

Фильмы и сериалы
Битлджус
Эми Натталл
Дженна Ортега
Уиллем Дефо
Вайнона Райдер
Майкл Китон
Джастин Теру
Моника Беллуччи
Тим Бертон