«Самурай» с Аленом Делоном впервые выйдет в российский прокат

Фильм «Самурай» (Le samouraï) с Аленом Делоном в главной роли впервые выпустит в российский прокат 29 августа 2024 года кинокомпания «Иноекино». В картине режиссера Жан-Пьера Мельвиля также снялись Франсуа Перье, Кати Розье, Мишель Буарон и первая жена Делона Натали.

Жеф Костелло — наемный убийца и методичный профессионал, устраняющий цели без следов и эмоций и всегда обеспечивающий себе алиби, - сообщается в синопсисе. - Его броня — фетровая шляпа, плащ и собственный кодекс самурая. Но однажды кропотливо спланированное и осуществленное преступление омрачается случайным свидетелем. На Жефа открывается охота: по пятам следует не только полиция, но и разочарованные заказчики…

Жан-Пьер Мельвиль — ведущий режиссер послевоенного французского кино с независимым положением и бескомпромиссным стилем, «крестный отец новой волны», учитель и авторитет для Годара, Трюффо и других коллег-современников. «Самурай» — одна из поздних его работ, ставшая квинтэссенцией авторской эстетики и главным шедевром в карьере Мельвиля. Фильм не только оказал огромное влияние на развитие неонуара и криминальной драмы — из него по сути вышли все знаковые картины об антигероях-одиночках: «Таксист» Мартина Скорсезе, «Леон» Люка Бессона, «Пес-призрак» Джима Джармуша, «Драйв» Николаса Виндинга Рефна, «Убийца» Дэвида Финчера. «Самурая» в числе любимых называют Квентин Тарантино, Джон Ву и Йоргос Лантимос. Место фильма Мельвиля в истории сложно переоценить, но важнее другое: даже полвека спустя «Самурай» выглядит ничуть не устаревшим и до сих пор способен заворожить зрителей.

4К-реставрация «Самурая» была завершена в 2022 году усилиями Criterion Collection и Pathé. В процессе использовался оригинальный негатив, в котором присутствуют вставки из дубль-негатива и дубль-позитива. Реставрация звуковой дорожки осуществлена путем оцифровки с оригинала магнитной перезаписи. Цветокоррекция проведена под руководством оператора Брюно Нюиттена.

В отличие от других фильмов с Аленом Делоном тех лет (например, «Искателей приключений») «Самурай» никогда официально не выходил в советский или российский прокат.

Зрительская премьера состоится в кинотеатре «Октябрь» 23 августа. С 29 августа фильм будет демонстрироваться кинотеатрах «Пионер», «Художественный», киноцентре «Домжур» и сети «Москино». Сеансы пройдут как на французском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

«ИнтерМедиа» напоминает, что великий французский актер скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет в коммуне Души на севере страны. Там он и будет похоронен, согласно его собственной воле, в часовне, рядом с которой покоятся его 35 собак. Церемония будет частной и закрытой.