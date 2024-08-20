Вышел трейлер комедии «Маме снова 17»‎ со Светланой Ходченковой

"НМГ Кинопрокат" представила трейлер и постер комедии "Маме снова 17" со Светланой Ходченковой в главной роли. Режиссер - Анна Курбатова.

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Над производством фильма работали кинокомпании "Смарт Фильм" и "Ол Медиа Компани" при поддержке Фонда Кино и онлайн-кинотеатра START.

По сюжету в результате загадочных обстоятельств семнадцатилетняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже 36-летней матери-одиночки. Не имея опыта взрослой жизни, Ольга ведет себя как легкомысленная девчонка из нулевых и мечтает вернуться к беззаботной юности. Но она вынуждена взять на себя ответственность за сына-старшеклассника и выполнять роль директора школы, к чему совершенно не готова.

Также в ролях: Константин Крюков, Сергей Жарков, Эра Зиганшина и Елена Муравьева, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Анастасия Обжигина, Анатолий Кот и другие.

Премьера в кинотеатрах состоится 19 сентября.