Опубликован трейлер хоррора «Присутствие»

Кинокомпания Парадиз представила русский тизер-трейлер хоррора "Присутствие" (18+) режиссера Стивена Содерберга.

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Сюжет разворачивается вокруг Ребеки, Криса и их детей Тайлера и Хлои. Они - обычная семья, которая справляется со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.

В ролях: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан и другие.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 13 марта 2025.