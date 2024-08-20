На фестивале «Высоко»‎ покажут фильмы об истории взросления подростков

Фильмы широко востребованного жанра "Истории взросления" - специалитет Московского международного фестиваля молодежного кино "Высоко", организованного киностудией имени Горького в рамках проекта "Москва - город кино". Фестиваль пройдет с 27 августа по 1 сентября.

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В конкурсной программе восемь картин о жизни детей и подростков из Бельгии, Индии, Китая, Нидерландов, Финляндии, Франции. Вне конкурса будут показаны 12 лент - здесь документальные фильмы, работы юных кинематографистов.

"Картины, представленные в конкурсной программе, объединены активной жизненной позицией авторов и их героев. Мы увидим на экране детей и подростков в момент выбора жизненного пути, самоопределения, принятия решений. Программа насыщенная, так как фильмы жанра "драма взросления" демонстрируют схожесть интересов и проблем подрастающего поколения по всему миру", - говорит программный директор фестиваля Мария Безенкова.

Фильмом открытия I Московского международного фестиваля молодежного кино "ВЫСОКО" станет южнокорейский документальный фильм "Кан Даниэль: мой парад" (режиссер Пак Чэ-сок, 2023). Ленту покажут за месяц до ее официальной премьеры.

В конкурсной программе будут представлены фильмы:

"Лучшим игрокам приготовиться" (реж. Рой Портманс, Нидерланды, 2024) о приключениях подростка Майка во время распространения таинственного цифрового вируса;

Комедия "Киношники" (реж. Кирилл Халецкий, Беларусь, 2023) о молодом режиссере, одержимом мечтой снять авторское кино;

Документальная картина о детях-сиротах "Куда уходят дети из города Гамельна" (реж. Даниэлла Рыбакьян, Россия, 2023);

Приключенческая комедия "Очень странные каникулы" (реж. Тэему Никки, Финляндия, 2023);

Драма "Чума" (реж. Дмитрий Давыдов, Россия, 2023) о судьбе подростков из якутского села;

Индийский фильм "Ганди и компания" (реж. Маниш Саини, 2023);

Анимационный приключенческий фильм "Сирокко из страны ветров" (реж. Бенуа Шье, Франция, 2023);

"Великое путешествие журавля" (реж. Лхапал Гьял, Китай, 2023).

Внеконкурсная программа фестиваля состоит из нескольких блоков. Первый - документальные фильмы, рассказывающие о знаменитых личностях. Здесь такие картины, как "Алексей Балабанов. Послесловие…" (реж. Константин Смилга, Россия, 2023), "Сергей Астахов, или Механика киноискусства" о легендарном кинооператоре (реж. Сергей Ландо, Россия, 2024), "Роман Костомаров. Рожденный дважды" (реж. Михаил Щедринский, Россия, 2024), "Галина Волчек. В поисках интонации" (реж. Андрей Истратов, Россия, 2024).

Второй блок - фильмы о современных социальных проблемах: "Валентина" (реж. Чело Лоурейро, Испания, 2024) - анимационная лента о солнечной девочке, которая адаптируется к жизни в современном обществе, "Огненный лис" (реж. Дмитрий Шпиленков, 2024) - о выживании лис в дикой природе. Пройдет альманах проекта "Международные киноэкспедиции" - работы юных кинематографистов.

Третий блок - панорама современных российских и зарубежных фильмов: "Чертов камень" (реж. Арсений Гончуков, Россия, 2024), "Гурас" (реж. Саурав Рай, Индия, 2023), якутская мистическая драма "Легенды вечных снегов" (реж. Алексей Романов, 2024 ), экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" "Вера" (реж. Ирина Волкова, Россия, 2023).

Фестиваль завершится показом российского научно-популярного фильма "Будущие" (реж. Элен Заргарян, 2024) о новом поколении детей и о том, что для них значат такие понятия, как любовь, родина, дом, свобода и мечта.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, лекции и мастер-классы. Стать зрителями или участниками события смогут все желающие по предварительной регистрации.

Картины фестиваля можно будет смотреть в Большом зале Новой Третьяковки, кинотеатрах "Синема Парк" на Багратионовской и в ТРЦ "Европейский", в зале Библиотеки иностранной литературы имени М. М. Рудомино. Вход на сеансы свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.