В Сети вышел трейлер фильма «Миллениум» про компьютерный апокалипсис

Первый трейлер фильма «Миллениум» (Y2K) обнародовала 20 августа 2024 года студия А24. Главные роли в режиссерском дебюте актера Кайла Муни исполнили Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл, Фред Дерст, Мэйсон Гудинг, Джулиан Деннисон, Лаклан Уотсон, Эдуард Франко, Мэйсон Гудинг, Kid Laroi, Алисия Сильверстоун, Тим Хайдекер и др. Одним из продюсеров выступил Джона Хилл.

© Кадр из трейлера фильма "Миллениум"

Действие черной комедии происходит 31 декабря 1999 года. Группа подростков собирается на новогоднюю вечеринку в предвкушении веселья, романтики и исполнения желаний. Но ровно в полночь они обнаруживают себя в центре компьютерного апокалипсиса, спровоцированного пресловутой «проблемой 2000». Вся техника у них в доме (да и на всей планете) – от видеоплеера, электродрели, игрушечных машинок и тамагочи до телевизоров и самолетов – словно сходит с ума и начинает убивать людей.

В мировой прокат «Миллениум» выйдет 6 декабря.