$90.69+1.15100.20+1.27
Войти в почту

Кинорежиссер Сергей Урсуляк: "Нам не идет цинизм"

В Выборге завершился 32-й кинофестиваль "Окно в Европу". Когда-то его метко назвали "прогнозом на завтра", и он исправно представляет новых игроков, только входящих в отечественную киноиндустрию. Но "Окно в Европу" не теряет связь с прошлым, каждый год выбирая символом фестиваля знаковое лицо нашего кино, как в этом году - портрет Инны Чуриковой из фильма Глеба Панфилова "Начало". О тех, кто в начале пути, корреспондент "РГ" поговорила с президентом кинофестиваля "Окно в Европу", известным режиссером Сергеем Урсуляком. Признаемся: пока "прогноз на завтра" не слишком оптимистичен…

Кинорежиссер Сергей Урсуляк: «Нам не идет цинизм»
© Российская Газета

Сергей Владимирович, в этом году вы в Выборге впервые в качестве президента кинофестиваля. Хоть вопрос и риторический, но все же: почему согласились?

Сергей Урсуляк: По той же причине, по которой согласился преподавать во ВГИКе. Есть люди, которым я обязан очень многим. Если бы мог написать музыку после Микаэла Таривердиева, я бы, наверное, и за это взялся. Но, увы, с музыкой у меня сложно…

Предоставили бы эту возможность нейросети - дали бы промт: "напиши мне музыку как у Таривердиева"…

Сергей Урсуляк: И не говорите мне об этом! Я с ужасом увидел сейчас, что в каком-то фильме нейросеть сгенерировала Юрия Никулина. Я уже посмотрел этот кусочек и могу сказать только одно: за такие вещи нужно сажать пожизненно.

Как вы радикальны…

Сергей Урсуляк: В любом случае, на мой взгляд, это уголовно наказуемые вещи.

Но кто-то может сказать: а что тут такого, зато мы увидим любимого артиста в чем-то новом…

Сергей Урсуляк: Но в том-то и дело, что как раз ЕГО мы не увидели в новом. Я бы слова не сказал, если бы Юрий Никулин появился на экране, нарисованный художником, как в старом мультфильме про Бременских музыкантов. Но восстанавливать артиста с помощью нейросети, озвучивать его словами, не им сказанными кощунственно. Это какая-то некрофилия. А все началось с невинного раскрашивания черно-белых картин.

Хотим того или нет, мы вступили в новую реальность, и споры на эту тему еще впереди. Но вернемся к фестивалю.

Сергей Урсуляк: Вначале вернемся ко ВГИКу. Когда не стало Владимира Валентиновича Меньшова, с которым я дружил, я взял его курс и три года тянул эту лямку. Когда ушел из жизни Армен Николаевич Медведев (кинокритик, киновед, педагог, заслуженный деятель искусств, А. Н. Медведев возглавлял выборгский кинофестиваль с 2002 года - Прим.ред.), и меня спросили: "Может быть, возьмешься?", я понял, что отказаться не могу.

Как вы представляете свою миссию?

Сергей Урсуляк: Во-первых, не развалить фестиваль, а во-вторых, по мере моих сил что-то улучшить.

Куда же вы хотите двигаться?

Сергей Урсуляк: Когда я молодым кинематографистом приезжал на выборгский кинофестиваль сюда, я мог часами слушать того же Армена Николаевича Медведева или Анатолия Мукасея (легендарный кинооператор, муж Светланы Дружининой, дебютировал у Эльдара Рязанова в "Дайте жалобную книгу" - Прим.ред.), или МикаэлаТаривердиева. Или общаться с Вадимом Абдрашитовым. Да, это неблизкое общение, и не обязательно из этого взаимодействия должны рождаться какие-то сюжеты и фильмы. Но это то, что дает возможность ощущать себя частью чего-то большого и настоящего. И мне бы очень хотелось, чтобы сюда приезжали не только маститые, состоявшиеся кинематографисты, но и молодые.

Хотите, чтобы поколения нашли дорогу друг к другу?

Сергей Урсуляк: Да, потому что молодых это наполняет какими-то смыслами, а старшему поколению дает силы. Я это по себе знаю. В молодости я игнорировал своих стариков. Не потому что не любил их, а потому что стеснялся. Я думал: "Ну, что я буду лишний раз звонить Тихонову или Ульянову? Или сидеть с Володарским?" А потом, когда их не стало, я начал узнавать, что им было крайне важно, чтобы я с ними общался.

А сегодня разрыв между поколениями особенно глубокий, и старики не понимают и боятся молодых, которые говорят на каком-то чужом им языке. А молодые считают, что те замшели и им недоступно их звонкое творчество. Так что для начала они должны друг друга увидеть и услышать. И к моей радости я заметил в этом году на фестивале больше молодых лиц, чем несколько лет назад. Это не потому, что я пришел, конечно, а потому что все-таки что-то меняется.

Ну у вас-то не разорваны связи с молодыми, хотя бы потому, что три года вели курс во ВГИКе. И что скажете про "новичков"?

Сергей Урсуляк: Сразу оговорю, что хотя все мои размышления - это размышления человека из другого поколения, это все-таки не старческое брюзжание, а попытка понять, что сегодня происходит в кино.

Я когда пришел на курс во ВГИК, увидел, что пришли очень молодые люди, ну, совсем "зеленые". Для которых потеря телефона или покупка нового - событие, определяющее их жизнь. Понятно, что какими-то настоящими смыслами они не слишком озабочены. И я отдавал себе отчет, что они меня слушали только потому, что положено слушать мастера, и что в них мои слова не откликались. Просто в силу их юного возраста.

Когда в 1970-е годы из киноинститута выходили взрослые режиссеры, уже что-то пережившие, им было что сказать. И из рассказанной ими какой-нибудь частной истории вырастала проблема - поколенческая, мировоззренческая. А сегодня частная история на своей частности и заканчивается: "вот такой случай произошел в нашем городе". Большинство молодых режиссеров попросту не готовы к обобщению.

И еще. У меня на самой моей первой картине был очень показательный диалог. Когда продюсер прочел сценарий "Русского регтайма", он меня спросил: "Ты понимаешь, что люди посмотрят кино и поймут, какой ты? Что любишь, что не любишь, за кого и против кого ты? Тебя это не пугает?" Дело было в начале 90-х годов. Спустя годы тенденция бояться, что все поймут, какой ты на самом деле, возобладала. Есть исключения и сейчас, но общая тенденция - нацеленность на успех, на деньги, на крутизну.

В вашем послесловии к книге о рождении фильма Панфилова "Начало", которую презентовали на выборгском кинофестивале, вы вспомнили мысль Глеба Анатольевича, что восприятие зрителя нужно учитывать и изучать, но и учить зрителя тоже надо.

Сергей Урсуляк: О том, что кино - это не только развлечение, но и образец для подражания, и даже в некотором смысле путеводная звезда для многих, об этом забыли и кинематографисты старшего поколения, к сожалению. Что уж тут говорить про молодых.

Им интересна форма. Им интересно корейское кино, американское. Они не знают историю советского кино, они из него не растут - вот это по-настоящему опасная тенденция. Ну, как ни крути, не сакура наш символ, а березка.

В вашем "Праведнике" снимался Марк Эйдельштейн. И он сказал любопытную вещь: что посмотрев советские фильмы, понял их уникальность - "в них есть неповторимая лирическая светлая печаль". И ведь это так. Даже Марк Захаров, вроде острый, яркий, а ведь - светлый лирик.

Сергей Урсуляк: Умница Марк Эйдельштейн, он, безусловно, прав. И Рязанов такой же, и Данелия. В том-то и дело, что выигрывают те кинематографии, которые опираются на менталитет своего народа. Ну вот, допустим, циничная ирония, в чем так хороши британцы, вспомним хотя бы Оскара Уайльда - не наша краска, нам как нации вообще не идет цинизм.

А как же Хармс?

Сергей Урсуляк: Это для гурманов. А у нас ведь не случайно народные песни - длинные, протяжные, печальные, "степь да степь кругом"... Молодые же кинематографисты оторваны от родного менталитета. Я им показывал советские фильмы, причем не те, что лежат на дальних полках 1920-30-х годов синематеки. Нет, это была, например, "Раба любви" Никиты Михалкова.

Она стала для них откровением?

Сергей Урсуляк: Да, и это было ужасно. Я им говорю: "Посмотрите, как играет Михаил Ульянов в "Теме "Панфилова". И вижу, что ни одного моего слова они не понимают. Впрочем, как я не понимаю их, когда они называют модные на сегодняшний или уже вчерашний день имена и названия. И мы опять возвращаемся к тому, почему я хочу, чтобы на кинофестивале, президентом которого я стал, встречались разные поколения - потому что связь поколений катастрофически разрушена.

И в этом смысле фестиваль в Выборге парадоксален. С одной стороны, его кредо - открытие новых имен. С другой, лица фестиваля - звезды советского кино, за исключением разве что Сергея Бодрова-младшего. Так как заново связать-то в узелок эту связь?

Сергей Урсуляк: Только на индивидуальном уровне. Мне есть, о чем разговаривать со своими детьми, они понимают, о чем я говорю. Сейчас я нахожу общий язык с внуками. Да, они, безусловно, интересуются всякими тик-токами, но при этом, разговаривая с ними, я не ловлю себя на том, что мои внуки родились не в России, а где-то в Занзибаре.

А почему умерла идея Никиты Михалкова со школьными уроками кино? Ведь это была отличная тема.

Сергей Урсуляк: Да, идея была, действительно, прекрасная. Потому что дети должны чем-то наполняться. Они должны знать, что Москва - столица нашей родины, что на юге - Черное море, а на севере - море Лаптевых. И так же они должны знать свое кино, ведь это тоже входит в систему координат.

За последние два года возник реальный интерес хотя бы к современному отечественному сериальному продукту.

Сергей Урсуляк: Но опять же, то, что идет на телеканалах - как правило, вылизано и выстрогано до потери самобытности. А то, что показывают на платформах, наоборот, чаще всего абсолютно деструктивно, и даже аморально.

Так же, как аморально, на мой взгляд, появление у нас шоураннеров. Более того, мы уже награждаем лучших шоураннеров. Еще вчера я понятия не имел, кто это. Мне пояснили: "Человек, который объясняет режиссеру, про что он снимает" (добавим: курирует проект от идеи до выхода на экран - Прим.ред.) . Я очень живо представил, что было бы, если бы кто-нибудь со стороны попытался Панфилову или Абдрашитову или Рязанову объяснить, про что они снимают кино.

И как-то даже странно претендовать на то, что в таких условиях может появиться новое "Восхождение" или "Летят журавли", или "Начало". Откуда ему появиться?

Но, знаете, я с одной стороны, на то, что происходит, смотрю пессимистично. А с другой - не утратил оптимизм и верю, что все переменится. В конце концов, у нас только-только образовывается киноиндустрия, и нам есть над чем работать…

Фильмы и сериалы
Новичок
Раба любви
Летят журавли
Начало
Праведник
Марк Эйдельштейн
Армен Медведев
Сергей Бодров
Вадим Абдрашитов
Глеб Панфилов
Михаил Ульянов
Оскар Уайльд
Сергей Урсуляк
Марк Захаров
Светлана Дружинина
Владимир Меньшов
Юрий Никулин
Инна Чурикова
Эльдар Рязанов
Никита Михалков